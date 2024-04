Guerra, Israele bombarda l'Iran: colpita Esfahan. Attacchi anche in Siria

Guerra, Israele lancia droni sull'Iran. Gli Usa non avevano approvato il contrattacco

Quello che si temeva è successo. Questa notte Israele ha attaccato l'Iran, si tratta della risposta alla pioggia di missili effettuata da Teheran nel fine settimana. Israele aveva avvertito che avrebbe risposto dopo che l'Iran aveva lanciato centinaia di missili e droni contro Israele nella notte tra sabato e domenica. La maggior parte di essi era stata intercettata e i danni provocati erano stati molto modesti. L'Iran ha dichiarato di aver abbattuto diversi droni e che non c'è stato "nessun attacco missilistico per ora" sul Paese, dopo che sono state udite esplosioni vicino alla città centrale di Esfahan. Ma si sarebbero registrati attacchi anche nel sud della Siria.

L'agenzia di stampa Fars ha dichiarato che "tre esplosioni" sono state udite nei pressi della base aerea dell'esercito di Shekari, vicino a Esfahan. Gli Stati Uniti non avevano dato il via libera alla risposta israeliana all’Iran. Lo riporta la Cnn che cita fonti dell’amministrazione Biden. "Noi non avevamo approvato la risposta", ha dichiarato un rappresentante del governo. L’attacco è stato lanciato poche ore dopo che il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amir-Abdollahian aveva detto proprio alla Cnn che se Israele avesse lanciato attacchi ci sarebbe stata una reazione "immediata e ai massimi livelli".