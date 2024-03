Ostaggi, Hamas non consegna la lista. Israele non va al Cairo: tregua lontana

Guerra in Medio Oriente, si allontana la tregua

Non s'arresta la guerra in Medio Oriente tra Israele e Hamas ormai giunta al giorno 149. E l'ipotesi di un accordo su una tregua a Gaza si allontana sempre di più: Tel Aviv ha annunciato al Times of Israel non invierà una delegazione al Cairo per discutere della tregua e del rilascio degli ostaggi, spiegando che Hamas ha rifiutato di consegnare una lista degli ostaggi in vita. A Il Cairo sono presenti intanto delegati di Hamas, Qatar e Usa. Durante l'Angelus anche Papa Francesco ha lanciato un appello: "Fermatevi! Non si costruisce così un mondo migliore". Gli Stati Uniti hanno mandato quasi 40mila pasti ai palestinesi di Gaza da jet militari.

Almeno 15 bimbi morti di disidratazione, altri sei a rischio in terapia intensiva ospedale Gaza

Almeno 15 bambini sono morti di disidratazione e malnutrizione nel nord della Striscia di Gaza, ha denunciato il ministero della Sanità della regione. I medici dell'ospedale Kamal Adwan temono anche per la vita di altri sei bambini, in gravi condizioni a causa di malnutrizione e diarrea, ricoverati in un reparto di terapia intensiva, dopo la cessazione delle forniture di energia elettrica e ossigeno. La situazione si è aggravata la scorsa settimana, quando le incubatrici dell'ospedale hanno smesso di operare di notte.

Hamas: no accordo su ostaggi senza cessate fuoco permanente

Un alto funzionario di Hamas ha detto oggi alla Cnn che la sua organizzazione non rilascerà gli ostaggi israeliani a meno che Israele non accetti un cessate il fuoco permanente a Gaza. Secondo la fonte, un accordo firmato entro domani, 4 marzo, è "molto improbabile".

Delegazione Hamas arrivata al Cairo per colloqui su Gaza

Una delegazione di Hamas è arrivata al Cairo per colloqui su un cessate il fuoco a Gaza. Nella capitale egiziana sono arrivati anche mediatori del Qatar e degli Stati Uniti, secondo il quotidiano Al Qahera News. Ma fonti del Times of Israel hanno riferito che lo Stato ebraico non invierà in giornata il suo team negoziale perché non avrebbe ricevuto risposte soddisfacenti da Hamas sulla richiesta di una lista di ostaggi in vita e di prigionieri palestinesi da rilasciare in un ipotetico accordo di scambio tra le parti.

Media: "Hamas non consegna lista ostaggi, Israele non va al Cairo"

Israele non invierà oggi una delegazione al Cairo per discutere della tregua e del rilascio degli ostaggi. Lo ha detto un funzionario israeliano al Times of Israel, spiegando che Hamas ha rifiutato di consegnare una lista degli ostaggi in vita e di indicare quanti prigionieri palestinesi Israele deve rilasciare per ogni ostaggio liberato, come era stato richiesto dagli israeliani.

Gaza, Papa: "Fermatevi! Non si costruisce così mondo migliore"

"Porto quotidianamente nel cuore con dolore, la sofferenza delle popolazioni in Palestina e Israele dovuta alle ostilità in corso, migliaia di morti, feriti, sfollati, le immani distruzioni causano dolore", "con conseguenze tremende sui piccoli e indifesi che vedono compromesso il loro futuro", "davvero si pensa di costruire un mondo migliore e in questo modo? Davvero si pensa di raggiungere la pace? Basta per favore! Diciamo tutti basta per favore!". Così l'appello accorato del Papa all'Angelus."Fermatevi! Vi incoraggio a continuare i negoziati per un immediato cessate il fuoco a Gaza e in tutta la regione".

Esercito: "Non abbiamo attaccato il convoglio degli aiuti"

"La indagine iniziale ha confermato che nessun attacco è stato condotto dall'Idf verso il convoglio di aiuti e che in maggioranza i palestinesi sono rimasti uccisi o feriti come conseguenza di una 'stampede' (calca, folla fuori controllo)": lo ha ribadito il portavoce militare israeliano Daniel Hagari, riferendosi ai gravi incidenti di giovedì sulla strada costiera di Gaza, dove una massa di persone si è lanciata verso camion che trasportavano aiuti umanitari: episodio nel quale sono morte 115 persone. Hagari ha aggiunto che è in corso un'inchiesta ancora più approfondita i cui risultati "saranno divulgati nei prossimi giorni".

Hamas: "Nella Striscia finora 30.410 vittime"

Il bilancio totale dei morti nella Striscia di Gaza dall'inizio della guerra, il 7 ottobre, è salito a 30.410, con un aumento di 90 nelle ultime 24 ore, secondo il nuovo bollettino quotidiano del ministero della Sanità di Gaza. I feriti sono 71.700.