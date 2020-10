Partita aperta alle sorprese, i bianchi potrebbero premiare Trump

Oggi Donald Trump darà in Florida il suo voto, così come pure faranno gli abitanti di New York e come hanno già fatto, sorprendentemente oltre 50 milioni di americani.

Sono questi gli ultimi giorni giorni della campagna elettorale americana e adesso ogni colpo vale, e vale il doppio.

Ed è allora chiaro come ,nonostante i sondaggi lo penalizzino in ogni Stato, gli uomini della corsa elettorale di Trump tentino di far passare uno storytelling dove il tycoon sarebbe in grande rimonta.

Ma la realtà dice ben altro. La realtà racconta di un Presidente che dopo aver provato di tutto, dal negare il virus , all’attaccare la Cina, aver lisciato il pelo ai bianchi conservatori, aver appoggiato le destre estremiste adesso cerca di enfatizzare i recenti accordi di pace internazionali tra Sudan e Israele.

Forse una buona strategia, che sembra però non essere così attrattiva dal punto mediatico, e che non puo’ far dimenticare agli americani il disastro della pandemia negli Stati Uniti. Una pandemia che non solo ha ammazzato 223000 americani e ne ha infettati quasi 9 milioni ma ne ha distrutti economicamente almeno 40 milioni.

E non è un caso che il suo avversario continui a toccare il nervo scoperto della gestione presidenziale della pandemia. Biden è persino arrivato a dire che vuole il vaccino antiCovid gratis per tutti gli americani. Ed è innegabile che, con la valanga di voti già mandati per posta, i margini per influenzare il voto diventano ogni giorno che passa più sottili.

Biden ha rimarcato che vuole indirizzare il suo impegno verso le energie pulite e questo non significa che cancellerà l’industria petrolifera, come vorrebbe far credere Donald Trump, ma sicuramente non la favorirà. Questa posizione potrebbe, secondo gli strateghi della campagna del tycoon, portare via molti voti al democratico. Certo potrebbe, ma la realtà sta presentando altro.

La realtà racconta che, per prima cosa, Trump deve mantenere dalla sua gli Stati tradizionalmente repubblicani come Florida, Georgia, Arizona, North Carolina, Ohio, Texas, Iowa. In particolare la Florida che non sembra più così conservatrice come un tempo. Biden potrebbe anche perdere la Florida e vincere ugualmente ma Trump non ha questa possibilità e , nello Stato del Sole deve vincere a tutti i costi. Poi deve riconquistarne almeno uno degli Stati tolti nel 2016 al "blue wall" democratico, cioè Michigan, Pennsylvania, e Wisconsin. Se non dovesse riuscirci , dovrebbe strappare agli avversari Nevada, Minnesota e New Hampshire.

Ma la battaglia è ancora aperta. Da una parte Biden ha reso la pandemia il fulcro del suo messaggio negli ultimi giorni della campagna, Trump ha cercato di allontanare la conversazione da essa e ha difeso la risposta della sua amministrazione. 'Non ho intenzione di chiudere il paese-ha detto Biden-ho intenzione di spegnere il virus. ’Dal canto suo il tycoon ripete con forza che ‘un voto per i repubblicani è un voto per il sogno americano e non un voto per l’incubo americano’.

Passerà il messaggio di forza del Presidente?

Tutti i sondaggi dicono di no ma le sorprese possono accadere come successe nel 2016 con Hillary Clinton quando non fu considerata dai polls la grande massa di votanti bianchi, non laureati, magari pochi avvezzi alla tecnologia e quindi non raggiungibili dai sondaggi online . Saranno loro a togliere a Joe Biden il sogno della Presidenza?

Lo vedremo il 3 novembre.