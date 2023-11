Putin apre alla pace: "Occorre mettere fine alla tragedia in Ucraina"

Guerra Ucraina-Russia, Putin: "Pensare a come mettervi fine"

La guerra in Ucraina è una "tragedia" e occorre pensare a come "mettervi fine". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin intervenendo in videoconferenza al vertice del G20. Lo riferisce l'agenzia Ria Novosti.

Nell'odierna riunione virtuale del G20, il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden non parteciperà, sostituito dalla segretaria del Tesoro Yellen. Durante la visita a Kiev, il ministro della Difesa tedesco Pistorius ha impegnato la Germania a fornire all'Ucraina nuovi armamenti del valore complessivo di oltre 1,3 miliardi di euro.

Putin: “Russia non ha mai rifiutato colloqui di pace”

La Russia non ha mai rifiutato i colloqui di pace sull'Ucraina, ha affermato il Presidente Vladimir Putin nel suo intervento al Vertice G20.