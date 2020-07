Recovery fund, confronto Conte-Rutte. L'Olanda chiede di togliere quota 100

"Il clima e' ottimo ma la convergenza non e' piena". Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, riassume cosi' l'incontro con il premier olandese, Mark Rutte, all'Aja, durante il quale, secondo Repubblica, l'Olanda avrebbe richiesto di togliere quota 100 per dare il via libera ai fondi. "La convergenza e' quella sulla necessita' di avere una rapida risposta europea", ha detto il capo dell'esecutivo assicurando l'importanza del prossimo vertice dell'Ue. Al centro del confronto c'e' sempre il Recovery fund con i suoi 750 miliardi. Rutte, portavoce dei Paesi frugali, ha chiesto che i fondi siano legati alle riforme. Conte, pur avendo assicurato che l'Italia "ha gia' avviato un grande piano di riforme e che anche gli altri Paesi Ue la devono seguire", ha sottolineato che "non bisogna lasciarsi imbrigliare dalla burocrazia" perche' il rischio e' quello di rendere "inefficace il Recovery plan". Nei prossimi giorni Conte vedra' la cancelliera tedesca, Angela Merkel, e il presidente francese, Emmanuel Macron.

"Un buon modo di prepararsi per un Consiglio europeo e' parlare con i miei colleghi europei. Ecco perche' ho accolto il primo ministro italiano Giuseppe Conte per una cena di lavoro all'Aja stasera". Ha twittato Rutte. "Abbiamo discusso del nuovo bilancio Ue e della recente proposta per un fondo europeo per la ripresa", ha aggiunto. La discussione e' avvenuta al tavolo del ristornate italiano Impero romano, il preferito del premier olandese, e si e' conclusa con una foto di Rutte con una bandiera tricolore. Gli elementi di incertezza restano pero' tanti. A fare da mediatore oggi e' stato anche il presidente del Consiglio Ue, Charles Michel, che ha proposto di ridurre il budget per il 2021-2027 a 1.074 miliardi di euro, il 2,36% in meno rispetto a quello indicato dalla Commissione europea, ma anche di mantenere il Recovery fund a 750 miliardi. La proposta di un bilancio Ue da 1.074 miliardi per il settennio 2021-2027 si colloca a meta' strada tra quella della Commissione (attorno a 1.100 miliardi) e quanto ipotizzato da Austria, Paesi Bassi, Svezia e Danimarca (circa 1.050 miliardi). Michel ha chiesto anche di confermare gli sconti che ricevono sul loro contributo al bilancio dell'Ue i Paesi Bassi, Danimarca, Svezia, Austria e la Germania perche' versano a Bruxelles piu' di quello che ricevono con i vari programmi. A complicare ulteriormente il quadro e' stata l'elezione, a sorpresa, del ministro delle Finanze irlandese, Paschal Donohoe, alla presidente dell'Eurogruppo, che ha battuto la super favorita ministra spagnola Nadia Calvino. L'economista spagnola aveva il consenso dei 'big four' della zona euro, Germania, Francia, Italia e Spagna, che rappresentano circa l'80% del Pil dell'area. Ma il sostegno del fronte dei Grandi non e' stato sufficiente a farle ottenere la vittoria.

Ue: Wilders, opposizione Olanda, "Non un centesimo a Italia"

"Non un centesimo all'Italia": e' il cartello con cui si e' presentato il parlamentare d'opposizione olandese, Geert Wilders, leader del Partito per la liberta', davanti al Palazzo Binnenhof, dove il premier Mark Rutte incontrera' il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. "Abbiamo anche noi bisogno di quei soldi, non solo l'Italia, e quindi non gli daremo nemmeno un euro. Sono qui per dare messaggio a Conte".