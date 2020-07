Regeni: Di Maio, per giungere a verità è importante un ambasciatore al Cairo

Caso Regeni, Di Maio: "Per giungere a verità necessario ambasciatore al Cairo"

"Ho ribadito piu' volte che per giungere alla verita' e' importante avere un ambasciatore al Cairo", che segua gli sviluppi del caso Regeni con la magistratura egiziana. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio al termine dell'incontro con il suo omologo austriaco Alexander Schallenberg. "Io comprendo il dolore e la rabbia della famiglia Regeni. E non oso immaginare come si possa sentire dopo tutto quello che hanno passato. Ma so che stiamo facendo il meglio e il massimo per giungere alla verita'. La tutela e la difesa dei nostri connazionali e' sempre stata prioritaria. La loro vita, o la verita' su quello che gli e' accaduto e' prioritario per noi". Di Maio ha sottolineato che "lasciatemi dire che il corpo diplomatico che mi onoro di rappresentare, la Difesa, l'intelligence non smettono mai di lavorare per garantire che la giustizia trionfi".

CASO REGENI: DI MAIO, 'CHIESTI AD AMBASCIATORE EGITTO ULTERIORI APPROFONDIMENTI'

La Farnesina ha chiesto all'ambasciatore egiziano in Italia "ulteriori approfondimenti" sulla vicenda di Giulio REGENI. Lo ha riferito il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, al termine dell'incontro col collega austriaco Alexander Schallenberg. La vicenda REGENI, ha detto Di Maio, è "una ferita nazionale che riguarda tutto il Paese.

CASO REGENI: DI MAIO, 'STIAMO FACENDO IL MEGLIO ED IL MASSIMO'

"Come uomo di Stato so che stiamo facendo il meglio e il massimo per giungere alla verità" sulla vicenda di Giulio REGENI. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, al termine del suo incontro alla Farnesina col collega austriaco Alexader Schallenberg. "Comprendo il dolore e la rabbia della famiglia", ha sottolineato il ministro, che ha ricordato come gli apparti dello Stato che si stanno occupando della vicenda non smettono mai di lavorare"