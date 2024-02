Russia, Lavrov: ok ai negoziati con Kiev. Beni confiscati a chi critica guerra

Russia, Putin firma una nuova legge: "Beni confiscati a chi è contro la guerra". E sull'Ucraina: "Siamo aperti a soluzione diplomatica e politica"

Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato la legge per la confisca delle proprietà alle persone condannate in base alla legge che vieta la "diffusione di informazioni false sulle forze armate" e che da due anni colpisce chi condanna l'invasione dell'Ucraina.

Il documento è stato pubblicato sul sito ufficiale delle informazioni giuridiche. Il disegno di legge è stato redatto da 395 membri della Duma di Stato guidati dal presidente Vyacheslav Volodin.

La legge consente la confisca di denaro, oggetti di valore o altri beni utilizzati o destinati a "finanziare attività criminali mirate contro la sicurezza della Federazione Russa" e consente ai tribunali di privare le persone di titoli ricevuti, per reati quali la diffusione consapevole di informazioni false sulle operazioni delle Forze armate russe e appelli all'estremismo.

Commentando in precedenza il disegno di legge, il presidente della Commissione per la costruzione dello Stato e la legislazione della Duma, Pavel Krasheninnikov, ha affermato che la proposta di confisca non va confusa con i metodi dell'era sovietica. "Non vogliamo ripristinare la confisca dell'era sovietica. Non ne abbiamo bisogno", ha detto Krasheninnikov ai giornalisti.

"La confisca esiste come una forma di punizione e una misura di diritto penale. La misura implica la confisca dell'oggetto del reato e del denaro generato da questo crimine, mentre una forma di punizione è qualcosa della storia sovietica, che non vogliamo ripristinare", ha assicurato Krasheninnikov.

Inoltre circa la guerra, la Russia rimane aperta a una "soluzione politica e diplomatica" della crisi relativa all'Ucraina, tenendo conto dei suoi interessi e della nuova realtà del Paese. Lo ha indicato il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, citato dall'agenzia Tass.

"Come ha sottolineato il presidente Vladimir Putin in un'intervista con Tucker Carlson, rimaniamo aperti a una soluzione politica e diplomatica basata sulla presa in considerazione dei nostri interessi legittimi e delle realtà che si sono sviluppate nel corso di molti anni e che hanno portato alla situazione attuale", ha detto il ministro.