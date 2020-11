Esteri

Lunedì, 9 novembre 2020 - 08:33:00 Russia, soldato fa fuoco in una base aerea: uccisi 3 commilitoni Un soldato ha aperto il fuoco in una base aerea militare nella regione di di Voronezh, in Russia e ha causato la morte di tre commilitoni

Un soldato di leva ha ucciso tre persone nell'aerodromo militare Baltimor vicino a Voronezh, in Russia meridionale. Lo riportano i media russi. Secondo una fonte nella protezione civile ripresa dalla Tass, il soldato si sarebbe barricato nell'area della base militare. "Un soldato - spiega la fonte - ha aperto il fuoco con una pistola che ha preso a un ufficiale. Tre persone sono state uccise. Adesso" l'aggressore "si e' barricato nel territorio dell'unita' militare". Il quotidiano online Meduza riporta che il soldato prima era armato con un'accetta e poi si e' impossessato di un'arma da fuoco.