Spagna, attacco con machete in chiesa: morti e feriti. S'indaga per terrorismo

Spagna, attacco con machete in una chiesa: aperta un'indagine per terrorismo

Attacco a colpi di machete in una chiesa nel sud della Spagna. Nel mirino la comunità cattolica di un centro di culto ad Algeciras. A compiere la strage un giovane di origini nordafricane. Nella serata di ieri l'aggressore, armato di una grossa arma da taglio, ha fatto irruzione in due diverse chiese ad Algeciras, Cadice (nel Sud della Spagna), uccidendo un sagrestano e facendo altri 4 feriti tra cui un parroco. Secondo fonti investigative, l'attacco è stato sferrato intorno alle 20 al grido di "Allah". Si sta indagando per "terrorismo". Stando a quanto riporta El Mundo, l'uomo indossava una gellaba, una tipica tunica del Maghreb.

L'aggressore, che è stato arrestato, si è recato prima nella parrocchia di San Isidro ad Algeciras, nella provincia di Cadice, dove ha accoltellato il sacerdote Antonio Rodriguez, che è+ rimasto gravemente ferito ed è ricoverato in condizioni stabili.