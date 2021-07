Spionaggio, politologo tedesco vicino a Merkel era un informatore della Cina

Spionaggio, politologo tedesco vicino a Merkel era informatore cinese

Una spia della Cina era un collaboratore della cancelliera Angela Merkel, un politologo della Csu tedesca. E' stato smascherato dopo una lunga indagine durata ben due anni. Klaus Lange, dopo lunghe indagini è stato arrestato su ordine della Procura federale, mentre tornava da un soggiorno in Italia. Ed è lì, - si legge su Repubblica - segnatamente in Alto Adige, che la spia ha allungato i suoi tentacoli, secondo la ricostruzione della tv tedesca Ard. Si chiude una lunga carriera da servitore di due padroni, da agente segreto per la Germania e la Cina. Per dieci anni ha spiato anche in Italia, senza che nessuno se ne accorgesse. Nei computer e negli hard disk sequestrati due inverni fa gli inquirenti tedeschi hanno trovato molte prove della sua lunga attività di spionaggio per Pechino.

Dietro una carriera insospettabile, - prosegue Repubblica - da autorevole politologo e funzionario della prestigiosa Hanns-Seidel-Stiftung, la fondazione della Csu (gli alleati bavaresi del partito di Merkel), la spia settantacinquenne ha nascosto per decenni una fervida attività. Sin dagli anni Ottanta, grazie ai suoi viaggi legati all’attività di rappresentante della Hanns-Seidel e di docente, Lange avrebbe raccolto informazioni preziose nell’ex Unione sovietica e poi in Russia, nei Balcani, in Sudafrica e in Asia.