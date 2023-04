Sudan, l’Ue pianifica l’evacuazione dei cittadini. Ci sono anche 250 italiani

Sudan, l’Ue pianifica l’evacuazione dei cittadini. Ci sono 250 italiani

Secondo la portavoce dell’Oms, Margaret Harris, sono almeno 413 le persone che hanno perso la vita in Sudan da sabato, quando sono scoppiati violenti scontri tra l'esercito regolare e il gruppo paramilitare delle Forze di supporto rapido (Rsf). I feriti invece arrivano a oltre 3500 e il bilancio è in continuo aggiornamento. Sulla base di questi dati, l'Unione europea sta pianificando l'evacuazione dei suoi cittadini dalla capitale sudanese Khartoum, non appena la situazione della sicurezza lo consentirà. "Stiamo provando a coordinare un'operazione per evacuare i nostri civili dalla città, la cui situazione è ora ad alto rischio. Stiamo lavorando a differenti opzioni per evacuare le persone", fa sapere un funzionario dell'Ue. “Al momento - aggiunge - la valutazione di coloro che operano sul campo, tra cui l'ambasciata Ue, è che non ci sono le condizioni di sicurezza per procedere con un'operazione di questo tipo".