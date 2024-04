Taiwan, terremoto più forte di quello de L'Aquila. Salvati dalla prevenzione

Terremoto Taiwan, la ricostruzione del 1999 e le differenze con L'Aquila

Il terremoto che ha colpito ieri Taiwan è stato per magnitudo decisamente più forte rispetto a quello che ha distrutto L'Aquila nel 2009. In Abruzzo la scossa più forte era stata di 6.3 gradi sulla scala Richter, mentre nel paese asiatico è stata di 7.4, il livello con cui viene definita una scossa simile è "disastroso". Ma a differenza del sisma de L'Aquila che ha provocato 309 morti, 1600 feriti e danni per 10 miliardi, il bilancio è stato decisamente migliore. I morti accertati dopo una catastrofe simile è di "sole" nove persone. La differenza tra L'Aquila e Taiwan sta nella prevenzione.

Nel 1999, infatti, - riporta Il Corriere della Sera - Taiwan fu colpita da un altro grande terremoto, valutato in 7,6 gradi Richter: i morti erano stati 2.400 e gli edifici devastati 50.000. Da allora il governo ha rafforzato la preparazione agli eventi sismici, ricorrenti nell’isola che si trova sull’Anello di Fuoco del Pacifico, dove la placca delle Filippine e quella Eurasiatica si avvicinano di oltre 7 centimetri all’anno: lo sfregamento "carica" il sisma. Un insegnamento che bisognerebbe seguire anche in Italia, un Paese altamente a rischio sismico, soprattutto in determinate zone, proprio come L'Aquila.