Taiwan, il terremoto ha bloccato la produzione dei chip per Iphone e Nvidia

Il terremoto a Taiwan ha bloccato la produzione dei chip e semiconduttori

Il terremoto a Taiwan non ha soltanto colpito il territorio e provocato innumerevoli vittime e feriti ma ha già generato non poche ripercussioni anche sull'economia mondiale. L'isola è il più grande centro di produzione globale di chip al mondo, da quelli per Iphone ai semiconduttori in uso fino agli elettrodomestici di consumo. Il terremoto, di magnitudo 7,4, è stato registrato al largo della costa orientale dell'isola.

Il terremoto avrà effetti immediati sulla catena di forniture di chip, che è già particolarmente sotto stress, pertanto i grandi produttori di semiconduttori hanno dovuto infatti interrompere la produzione. Secondo quanto riportato da Bloomberg, il Taiwan Semiconductor Manufacturing, principale produttore di chip per Apple e Nvidia, ha deciso di trasferire il proprio personale a scopo precauzionale, così da valutare l'impatto del sisma prima di riprendere la produzione. "Alcune macchine per la produzione si sono fermate e ora il nostro team sta lavorando per riavviare le macchine di produzione il prima possibile", così dalla United Microelectronics.

L'azienda fa sapere all'agenzia di stampa giapponese, Nikkei, che ha investito molto per ridurre al minimo i rischi dei terremoti e che parte dei suoi principi operativi sono: "Zero vittime, tempi di recupero brevi e minimo impatto sui clienti". Nel 2023 Tsmc ha prodotto più di 16 milioni di chip di silicio da 12 pollici in quattro impianti, hanno tutti sede a Taiwan e producono chip per 528 clienti. Ma si tratta di fabbriche "Vulnerabili anche alle minime scosse”, ha detto l’azienda.

Allo stesso modo ha stoppato la produzione la United Microelectronics, concorrente di Tmsc.

Perché i chip sono fondamentali per l'industria? Perchè svolgono un ruolo fondamentale per l’industria e possiamo trovarli ovunque, dagli smartphone alle auto.