Terrorismo, l'evoluzione del jihad secondo il politologo francese Gilles Kepel

Ci sono date destinate a segnare uno spartiacque nella Storia del mondo, e certamente l’11 Settembre 2001 figura fra queste. Il collasso delle Torri Gemelle a New York ha infatti significato metaforicamente anche il crollo del senso di sicurezza e protezione dell’Occidente, l’abbandono della serafica “distrazione” degli ultimi anni ’90 e l’irruzione, prepotente, del terrore e del terrorismo jihadista fra le mura domestiche.

Una data simbolo, che Gilles Kepel ­– Politologo fra i massimi esperti al mondo di Medio Oriente – su Le Monde sottolinea “chiudere a cerniera” un altro momento topico della Storia recente. Dunque l’11/9 2001 come prosecuzione del 9/11 1989, quando, specularmente, fu il Comunismo a essere abbattuto con il crollo del muro di Berlino. Comunismo, de facto, decapitato già nove mesi prima, a seguito del ritiro dell’Armata Rossa dall’Afghanistan il 15 Febbraio 1989.

Eventi, tutti, che hanno lasciato un’impronta indelebile non solo sull’Occidente ma anche nei gangli del mondo arabo-islamico, dove – crescendo – tale humus si è poi tradotto nel terrorismo – o meglio, nei terrorismi – in campo oggi, in concomitanza con l’insediamento del nuovo governo talebano in Afghanistan.

Come documentato da Kepel, Docente presso le Università Paris Science et Lettres e Sciences Po, nonché titolare della cattedra di Medio Oriente-Mediterraneo presso l’Ecole Normale Supérieure, i nessi di causa-effetto sono lapalissiani, originando proprio dalla data fatidica della fuga dei Russi da Kabul. Il cambiamento epocale in termini di assetti geopolitici che questo “Vietnam dell’U.R.S.S.” determinò (soprattutto per quanto concerne il predomio sunnita nella polveriera medio-orientale), fu messo in sordina e “relegato alle pagine interne dei quotidiani”. Solo il giorno prima, infatti, l’ayatollah Khomeyni aveva lanciato una fatwa ai danni dello Scrittore Salman Rushdie, reo di blasfemia per aver scritto “I versi satanici”, un’opera chiaramente irridente il Profeta Maometto.