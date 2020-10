Esteri

Lunedì, 19 ottobre 2020 - 07:57:00 Trump contro la famiglia Biden:" E' un'impresa criminale" Durante il comizio in Nevada Trump attacca nuovamente il suo avversario Biden e i fan del presidente, in delirio, urlano "in galera" contro l'avversario

(fonte Lapresse) Durante la campagna per le presidenziali negli Stati Uniti d'America, Trump continua insistentemente ad attaccare il suo avversario, Joe Biden, e la sua famiglia. Durante il suo comizio in Nevada, Donald Trump definisce senza mezzi termini la famiglia dello sfidante democratico "corrotta" e una vera e propria "impresa criminale". "Joe è corrotto" dichiara Trump. Lo stesso coro era stato riservato ieri alla governatrice del Michigan, Gretchen Whitmer, contro la quale il presidente ha puntato il dito per i lockdown e che è stata oggetto di un tentato rapimento sventato dall'Fbi. Intanto i suoi fan lo sostengono urlando contro Biden "in galera"