Trump, i repubblicani minacciano: “Con impeachment si blocca tutto”

"Non faremo nessuna conferma delle nomine, non considereremo il pacchetto anti Covid, non faremo nient'altro che il processo di impeachment ad una persona che non è neppure presidente". E' questa la minaccia che lancia ai democratici John Cornyn, della leadership repubblicana al Senato, dopo che Chuck Schumer ha detto che lunedì la Camera invierà gli articoli di impeachment contro Donald Trump al Senato. L'annuncio di Schumer arriva dopo che McConnell aveva proposto di rinviare il processo a metà febbraio. Le parole di Cornyn indicano quindi che i repubblicani sono pronti a bloccare l'agenda del presidente Joe Biden se la leadership democratica del Senato non troverà un accordo con loro su come condurre il processo. Il repubblicano infatti ha detto, riporta la Cnn, che al momento non hanno dato il consenso a dividere la settimana tra le udienze del processo e le normali sessioni parlamentari.

Il leader della minoranza repubblicana in Senato, Mitch McConnell, ha chiesto al Senato di garantire a Donald Trump un "giusto processo" dopo la "fretta" con la quale, a suo giudizio, la Camera dei Rappresentanti ha approvato l'impeachment contro l'ex presidente. "Questo impeachment e' iniziato con un processo dalla fretta e dal minimalismo senza precedenti alla Camera", ha detto McConnell. "Il prosieguo non puo' essere un processo insufficiente al Senato che neghi all'ex presidente Trump il suo giusto processo o danneggi il Senato e la presidenza stessa".

I repubblicani del Senato sono fortemente convinti della necessita' di un pieno ed equo processo che consenta all'ex presidente di costruire una difesa e al Senato di considerare le questioni fattuali, legali e costituzionali in ballo". McConnell ha quindi suggerito che la Camera trasmetta il capitolo di impeachment al Senato giovedi' prossimo, e non gia' lunedi' come annunciato dal leader della maggioranza democratica, Chuck Schumer. Tra l'altro, ha aggiunto, questo consentirebbe al Senato di proseguire nella sua agenda di conferma degli uomini dell'amministrazione Biden: "Questa tabella di marcia darebbe al Senato piu' tempo per dibattere, prima di entrare nel pieno dell'ignoto del processo, e sarebbe un beneficio sostanziale per la nuova amministrazione in quanto darebbe piu' tempo per proseguire con la conferma dei membri del loro governo, a cui stiamo cooperando il piu' possibile per velocizzare" l'insediamento della nuova amministrazione.