Il figlio di Trump denunciato a Venezia: sparava ad anatre (protette) senza licenza

Trump jr, caccia proibita a Venezia. Ora la questione arriva fino in Parlamento

Donald Trump Jr, figlio del presidente degli Stati Uniti è stato denunciato per una battuta di caccia in Italia. A incastrare il figlio del tycoon è stato un video pubblicato sui social, relativo a una sua vacanza a Venezia. Nel filmato si vede Trump jr mentre spara a delle anatre, ma si tratta di una specie protetta e in più il futuro erede del numero uno della Casa Bianca è pure sprovvisto della necessaria licenza. Ma questo esposto adesso rischia di creare un caso diplomatico con gli Stati Uniti e quindi la questione è diventata anche politica. L’accusa è del consigliere di Europa Verde Andrea Zanoni, bandiera degli ambientalisti veneti e storico oppositore dei cacciatori: "Nel video in lingua inglese — spiega e lo riporta Il Corriere della Sera — si scorge in primo piano una Casarca (Tadorna ferrugginea), molto rara, dal colore arancio-ruggine. Si tratta di una specie protetta in tutta Europa dalla direttiva Ue e dalla legge italiana, che ne sanziona penalmente l’abbattimento e la detenzione".

Non bastasse, - prosegue Il Corriere - anche le regole per poter andare a caccia in Italia sono rigide, per questo Zanoni ha già pronto un esposto: "Come ogni straniero, in Italia per legge non avrebbe potuto cacciare — continua —, qui possono farlo solo i residenti di una delle regioni italiane. Servono la licenza rilasciata dalla Questura di residenza e il tesserino di caccia rilasciato solo ai residenti". La denuncia parte così dal consiglio regionale del Veneto e arriva fino in Parlamento.