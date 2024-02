Trump: "La Russia attacchi i Paesi Nato che non pagano (tra cui l'Italia)"

Stoltenberg: "Trump? Nato pronta a difendere ogni alleato"



L'ex presidente americano Donald Trump ha affermato che "incoraggerà" la Russia ad attaccare qualsiasi membro della Nato che non riesca a pagare i suoi conti come parte dell'alleanza militare occidentale (ad esempio anche l'Italia che è in arretrato con i pagamenti alla Nato). Trump ha raccontato, rivolgendosi alla folla durante la manifestazione nella Carolina del Sud, di aver detto una volta a un leader che non avrebbe protetto una nazione in ritardo sui pagamenti e che avrebbe "incoraggiato" gli aggressori a "fare quello che diavolo vogliono". La Casa Bianca ha definito i commenti "spaventosi e sconvolgenti".

"Ho detto: 'Non hai pagato? Sei delinquente?'... 'No, non ti proteggerei, anzi li incoraggerei a fare quello che vogliono. Devi pagare.'", ha raccontato Trump. Un portavoce della Casa Bianca ha affermato che l'ex presidente "incoraggia le invasioni dei nostri più stretti alleati da parte di regimi assassini" e la dichiarazione "mette in pericolo la sicurezza nazionale americana, la stabilità globale e la nostra economia interna".

Stoltenberg: Trump? Nato pronta a difendere ogni alleato - "La Nato resta pronta a difendere tutti i suoi alleati. Ogni affermazione in cui si parli della possibilità che i Paesi membri non si difenderanno reciprocamente mette a rischio la sicurezza di noi tutti, inclusa quella degli Usa, ed espone i soldati americani ed europei a rischi crescenti". Così il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha replicato alle recenti dichiarazioni di Donald Trump.