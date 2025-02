Trump mette in riga Musk: "Non può fare nulla senza la mia approvazione". E sulla tregua a Gaza non fa ben sperare...

Mo, Trump: “Nessuna garanzia che cessate il fuoco a Gaza tenga”

“Non ho alcuna garanzia che la pace regga”, ha detto, prima che il suo inviato speciale per il Medio Oriente, Steve Witkoff, presente al suo fianco, precisasse: "Finora sta reggendo e abbiamo certamente la speranza di liberare gli ostaggi e salvare vite umane e, auspicabilmente, di ottenere una soluzione pacifica di tutto questo".

Ucraina, Trump: “Aiuti a Kiev in cambio di terre rare”

Il presidente Donald Trump ha dichiarato di voler negoziare un "accordo" con l'Ucraina affinché offra una "garanzia" sulle sue terre rare in cambio degli aiuti americani. "Stiamo cercando di trovare un accordo con l'Ucraina in base al quale loro porterebbero in garanzia le loro terre rare e altre cose in cambio di ciò che noi diamo loro", ha affermato Trump, parlando con i giornalisti

Usa, Trump: "Probabili colloqui con Cina nelle prossime 24 ore"

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato che avrà colloqui con la Cina "probabilmente nelle prossime 24 ore". L'annuncio arriva alla vigilia dell'applicazione di ulteriori dazi del 10% che si aggiungono a quelli già in vigore su tutti i prodotti cinesi importati negli Stati Uniti.

Usa, Trump crea fondo sovrano: potrebbe acquistare TikTok

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha firmato un ordine esecutivo per la creazione di un fondo sovrano nazionale. Lo ha riferito Sky News, precisando che Trump ha suggerito l'ipotesi che il fondo acquisisca TikTok. Il social cinese deve cambiare proprietà nelle prossime settimane per non essere messo al bando negli Usa.

Usa, Trump: "Musk non può decidere senza la nostra approvazione"

Elon Musk "non può fare e non farà" niente "senza la nostra approvazione". Lo ha detto il presidente Donald Trump ai giornalisti, parlando del suo controverso superconsigliere.