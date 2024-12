Trump nomina Tilman Fertitta ambasciatore degli Usa in Italia: chi è il miliardario di origini siciliane

Usa: Trump nomina Tilman Fertitta ambasciatore in Italia

Il presidente eletto Usa Donald Trump ha nominato Tilman J. Fertitta nuovo ambasciatore in Italia. "Sono lieto di annunciare che Tilman J. Fertitta è stato nominato ambasciatore degli Stati Uniti in Italia", scrive Trump sui social. "Tilman è un affermato uomo d'affari, che ha fondato e costruito una delle principali società di intrattenimento e immobiliari del nostro Paese, che impiega circa 50.000 americani. Tilman ha una lunga storia di restituzione alla comunità - aggiunge il futuro presidente - attraverso numerose iniziative filantropiche, che includono enti di beneficenza per bambini, forze dell'ordine e la comunità medica. Inoltre, Tilman è il presidente del consiglio di amministrazione dell'Università di Houston con più anni di servizio. È anche il proprietario della squadra di basket degli Houston Rockets. Congratulazioni a Tilman e alla sua straordinaria famiglia!".

Fertitta, che è nato nel 1957 in una famiglia di origini siciliane a Galveston, in Texas, dove il padre Vic che era proprietario di un ristorante di pesce, era insieme a Trump e Elon Musk per il lancio del razzo di Starship lo scorso novembre in Texas, riportano ancora i media americani.

La nomina di Fertitta arriva dopo che Trump ha espresso diverse volte la sua stima per Giorgia Meloni, dopo l'incontro avuto con la premier italiana a margine del ricevimento all'Eliseo dopo la cerimonia per la riapertura di Notre Dame il 7 dicembre scorso.

"E' fantastica, è una leader e una persona fantastica", ha detto in un'intervista il 12 dicembre scorso, aggiungendo di "amare l'Italia" e ribadendo la sua intenzione di lavorare con Meloni una volta tornato alla Casa Bianca. In una precedente intervista ha definito la leader italiana come "piena di energia". "Siamo andati d'accordo alla grande", ha detto ancora il tycoon raccontando del loro incontro a Parigi.