Trump sbeffeggia Kamala Harris: "Pensavo fosse indiana, poi è diventata nera". Scoppia la polemica

Trump: "Pensavo Kamala Harris fosse indiana, poi è diventata nera". Scoppia la polemica, e lei risponde: "Meritiamo di meglio"

"Per molti anni ho creduto che Kamala Harris fosse indiana, perché parlava solo delle sue origini indiane. A un certo punto è diventata nera". Lo ha detto Donald Trump in un'intervista alla National Association of Black Journalists, suscitando la reazione indignata del pubblico. "Sono stato il miglior presidente per i neri da Abraham Lincoln", ha aggiunto il candidato repubblicano nella corsa alla Casa Bianca. La dichiarazione del tycoon è stata accolta da fischi e urla.

I commenti di Trump sull'identità razziale di Harris sono "offensivi" e "ripugnanti". Lo ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca, Karin Jean-Pierre, rispondendo a una domanda sulle parole del tycoon durante un'intervista alla Nabj (la più importante associazione di giornalisti afroamericani con oltre 4mila membri), in cui ha messo in discussione l'origine "black" della sua rivale nella corsa per la Casa Bianca. "Nessuno ha il diritto di dire a qualcuno chi è. Lei è la vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris. Dobbiamo portare un po' di rispetto al suo nome, punto".

Harris: "Da Trump sempre stesso show, meritiamo di meglio" "Gli americani meritano di meglio" di Donald Trump: "la nostra battaglia è per il futuro e per la liberta'". Lo ha detto Kamala Harris riferendosi alle parole dell'ex presidente americano, secondo il quale la vicepresidente "era indiana e poi è diventata nera". "Questo pomeriggio abbiamo sentito Trump ed è sempre lo stesso vecchio spettacolo di divisione e mancanza di rispetto": gli americani hanno bisogno di "un leader che dice la verità, che non risponde con ostilità e rabbia ai fatti e che capisce che le differenze non ci dividono", ha affermato la Harris.

Trump: "Pronto a valutare le dimissioni se la salute peggiora" L'ex presidente e candidato repubblicano alla Casa Bianca ha anche detto che prenderebbe "assolutamente" in considerazione l'ipotesi di dimettersi qualora venisse eletto e la sue condizioni di salute peggiorassero. "Sono pronto ad affrontare un test cognitivo se anche Harris lo fa", ha detto ancora Trump.