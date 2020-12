Turchia, Erdogan: 'Macron è un peso, spero la Francia se ne sbarazzi presto'

"Macron è un peso per la Francia. Macron e la Francia stanno attraversando un periodo davvero critico. La mia speranza è che la Francia si sbarazzi del guaio Macron il prima possibile". Lo ha dichiarato il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, parlando ai giornalisti a Istanbul dopo la preghiera del venerdì. I rapporti tra Turchia e Francia sono molto tesi da tempo. I due Paesi hanno visioni e interessi opposti in molti scenari di crisi, dal Mediterraneo orientale alla Libia, dalla Siria al Nagorno-Karabkah. Erdogan non è nuovo ad attacchi contro Macron, accusandolo di essere contro l'Islam ed i musulmani.