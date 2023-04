Turchia, malore in diretta tv per il presidente Erdogan alla vigilia del voto

Turchia: malore per Erdogan, il medico lo mette a riposo

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha cancellato il programma odierno e "rimarra' a riposo su consiglio del medico". La decisione e' arrivata in seguito a un malore accusato in diretta tv ieri sera. In base a quanto reso noto oggi, Erdogan e' stato vittima di una congestione. "Purtroppo a causa dei troppi impegni dovuti alla campagna elettorale il presidente ha avuto un malore intestinale e il medico ha ritenuto opportuno consigliare riposo", ha reso noto questa mattina uno dei dirigenti del partito Numan Kurtulmus. Ospite in un programma dell'emittente UlkeTv il presidente ha chiesto di poter abbandonare la trasmissione, un talk alla presenza di giornalisti intenti a fare le domande con cui Erdogan si e' scusato prima di abbandonare lo studio.

Su Twitter Erdogan scrive di un "piccolo inconveniente dovuto" al suo "intenso lavoro". E precisa che "il vice presidente Fuat Oktay parteciperà agli appuntamenti in programma per oggi". Il leader turco, al potere dal 2003, ringrazia quindi tutti per gli auguri di pronta guarigione ricevuti. "Se Dio vorrà, domani continueremo con la nostra agenda". Il prossimo 14 maggio la Turchia andrà al voto in un contesto internazionale delicato.

TURCHIA, LO SFIDANTE DI ERDOGAN: "AL PRESIDENTE I MIEI MIGLIORI AUGURI"

Al presidente turco Recep Tayyip Erdogan arrivano gli auguri di pronta guarigione di Kemal Kilicdaroglu. "I miei migliori auguri", ha twittato Kilicdaroglu, leader del Chp, candidato dell'opposizione alle elezioni presidenziali del 14 maggio in Turchia alle quali si presenta come principale avversario di Erdogan. Il presidente turco ha avuto nelle scorse ore un "lieve malore" e, ha fatto sapere lui stesso, "oggi" rimane "a casa su consiglio dei medici" con tutti gli appuntamenti odierni della campagna elettorale annullati.