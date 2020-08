Twitter, da Obama a Jeff Bezos: account hackerati rischio per la diplomazia

A metà luglio, 130 account Twitter di alto profilo sono stati dirottati da un piccolo gruppo di hacker, apparentemente guidati da un adolescente nella Florida centrale. Gli account di Kanye West, Jeff Bezos ed Elon Musk, fra gli altri sono stati hackerati per usarli per truffare centinaia di persone su un totale di 118.000 dollari in bitcoin.

È stata la più grande violazione della sicurezza nella storia di Twitter e uno straordinario imbarazzo per l'azienda. L'hacking ha comportato anche un alto livello di rischio per la sicurezza personale degli utenti. Secondo Twitter, gli hacker sono stati in grado non solo di inviare messaggi dai 130 account, ma hanno anche ottenuto l'accesso ai messaggi diretti di 36 di loro e scaricato i dati personali da otto.

Tra gli account compromessi c'erano un paio di politici il cui utilizzo della piattaforma a titolo ufficiale ha reso questo hack ancora più preoccupante per Twitter e la comunità internazionale: si trattava infatti degli account personali delle sfidante alla Casa Bianca per i democratici Joe Biden e di quello dell’ex presidente Barack Obama.

Negli ultimi due anni, i social media, e soprattutto Twitter, sono diventati un mezzo di comunicazione politica e diplomatica sempre più importante. I capi di stato e altri dignitari in tutto il mondo comprimono regolarmente posizioni politiche complesse e sfumate in post di 280 caratteri o meno. Mike Pompeo è il primo segretario di stato americano la cui nomina è coincisa con la creazione di un account Twitter verificato, @SecPompeo.

Ne ha fatto un uso prolifico, in particolare durante alcune delle recenti crisi diplomatiche americane. Ma i messaggi inoltrati su Twitter, in particolare nei periodi di maggiore tensione geopolitica, comportano un nuovo e preoccupante insieme di dinamiche distinte dalle modalità di comunicazione del XX secolo.

A differenza dei telegrammi finemente elaborati o delle telefonate private, i tweet raggiungono un pubblico globale e diversificato, un fatto che non sarebbe necessariamente preoccupante se Twitter non fosse sempre più il mezzo preferito per le comunicazioni politiche nazionali. Il tweet di un politico che cerca di raccogliere il sostegno popolare alla vigilia di un'elezione potrebbe contenere un elemento di politica estera sciovinista che, oltre a raggiungere il suo pubblico nazionale previsto, è ricevuto anche dai leader stranieri.

Come possono districare i messaggi che intendono segnalare le effettive decisioni di politica estera da quelli che non sono destinati a loro? Il risultato è un mezzo di comunicazione estremamente opaco che è soggetto a traduzioni e interpretazioni errate. Inoltre, la proliferazione di account per diversi funzionari significa un'alta probabilità di messaggi misti. Durante il picco delle tensioni tra gli Stati Uniti e l'Iran a seguito dell'attacco con i droni degli Stati Uniti che ha ucciso il principale comandante militare iraniano, il generale Qassem Soleimani, all'inizio di gennaio, Pompeo ha inviato una raffica di tweet accuratamente elaborati per ottenere il sostegno dei vicini dell'Iran.

In una di queste missive, Pompeo ha evidenziato una telefonata con il principe ereditario Mohammed bin Zayed Al Nahyan degli Emirati Arabi Uniti, e ha sottolineato che "gli Stati Uniti rimangono impegnati nella riduzione dell'escalation". Anche altri tweet del Segretario alla Difesa Mark Esper erano diplomatici, anche se concisi.

Ma i messaggi inviati contemporaneamente dal presidente Donald Trump erano di natura molto diversa. In contrasto con il linguaggio fermo ma per lo più neutro dei suoi segretari di gabinetto, i tweet del presidente erano tipicamente combattivi e chiaramente non distensivi. In un caso, ha emesso un avvertimento ai suoi oltre 80 milioni di follower, inclusi molti cittadini e funzionari iraniani, che gli Stati Uniti avevano "preso di mira 52 siti iraniani", il che sarebbe stato "Molto veloce e molto duro" in risposta a qualsiasi ipotetico attacco da parte iraniana. I tweet aggressivi di Trump, direttamente in contrasto con il suo segretario di stato, si adattano probabilmente ad uno schema predefinito.

Durante un periodo di accresciute tensioni con la Corea del Nord nel 2017, le dichiarazioni bellicose di Trump hanno raccolto una risposta positiva dalla sua base elettorale, che gli ha permesso di trionfare alle presidenziali del 2016. Le sue minacce contro l'Iran erano probabilmente destinate a compiacere anche i suoi sostenitori, che hanno bisogno di essere alimentati con dichiarazioni forti e nazionaliste, malgrado le varie critiche di Trump alle varie guerre americane in Medio Oriente.

Il presidente iraniano Hassan Rouhani e il suo ministro degli Esteri, Javad Zarif, hanno rilasciato dei propri tweet intensivi che facevano riferimento direttamente al messaggio di Trump. Un messaggio di politica estera schietto e incendiario del presidente degli Stati Uniti, apparentemente creato per compiacere un blocco di voto interno, aveva comunque influenzato la posizione di uno stato antagonista durante un periodo di confronto che aveva già coinvolto un'azione militare letale.

Alla fine, in questo caso, i due paesi hanno evitato una più ampia conflagrazione. Eppure la serie di eventi di gennaio dimostra giustamente come la messaggistica disallineata possa esacerbare la confusione di una crisi diplomatica e aumentare le tensioni. L'uso sempre più comune di Twitter come piattaforma per la comunicazione sia domestica che diplomatica pone il rischio che i conflitti si intensifichino involontariamente. A peggiorare ulteriormente le cose, Twitter è anche un vettore per la diffusione intenzionale e involontaria di disinformazione e false narrazioni, come dimostrato dal tentativo di hackeraggio di meta Luglio.

In uno scenario apocalittico, un simile attacco su Twitter sarebbe stato eseguito non da un gruppo di giovani in cerca di profitto, ma da un attore statale ostile che cerca di istigare un conflitto. Gli hacker avrebbero preso di mira account come quelli di Trump, Pompeo ed Esper, e avrebbero sicuramente usato un linguaggio e un tono coerenti con il modo in cui normalmente operano questi account. Mantenere la credibilità sarebbe fondamentale; i segnali dovrebbero essere credibili sia per il pubblico nazionale che per quello straniero.

A dire il vero, questi account sono altamente monitorati - Trump ha persino in atto protocolli di sicurezza aggiuntivi - quindi l'intrusione non durerebbe a lungo.

Non è un caso che proprio Twitter abbia stigmatizzato alcuni messaggi dello stesso Trump, provocando la immediata reazione del presidente, che ha minacciato pesanti sanzioni contro il suo social preferito.

Nel modo in cui viene sempre più utilizzato da funzionari e diplomatici in tutto il mondo, Twitter aumenta la probabilità di un'escalation involontaria delle crisi internazionali.

L'hack del mese scorso mostra che Twitter e la comunità internazionale in gran parte devono essere consapevoli di questa realtà e agire per contenere il rischio molto reale che un attore ostile possa accedere agli account dei leader mondiali, con milioni di follower, e avviare una crisi diplomatica dai risvolti assai incerti.

