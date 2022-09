Ucraina, Blinken (Usa) a Draghi: “Resistere a tentativi russi di dividerci”

Guerra Russia-Ucraina, il segretario di Stato Usa Antony Blinken sente il premier Mario Draghi

Nella sua telefonata con il premier Mario Draghi, il segretario di stato Usa Antony Blinken lo ha ringraziato "per la sua leadership esemplare durante uno dei più difficili periodi nella storia recente e per il forte sostegno dell'Italia all'Ucraina", e ha "sottolineato l'importanza di mantenere la solidarietà e la resilienza di fronte agli sforzi russi di usare l'energia e altri mezzi per dividere i Paesi che supportano l'Ucraina". E' quanto rende noto il dipartimento di stato americano.

Blinken ha sottolineato l' "impegno a lavorare con il prossimo governo italiano sull'ampia gamma dei nostri interessi comuni".

Blinken ha riferito che è stato "fantastico parlare col premier Mario Draghi stamane sulla nostra stretta e durevole partnership con l'Italia. L'ho ringraziato per conto degli Stati Uniti per la sua leadership attraverso questo critico momento nella storia europea e mondiale".

Regno Unito, Mattarella sente Re Carlo: condoglianze e auguri per Regno

Telefonata importante anche per il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella che questa ha avuto un cordiale colloquio telefonico con Sua Maestà Carlo III, Re del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Lo rende noto il Quirinale, riportando che, nel corso della conversazione, il Presidente Mattarella ha rinnovato le più sentite condoglianze della Repubblica italiana e sue personali per la scomparsa della Regina Elisabetta II. Il Capo dello Stato ha ricordato le visite della Sovrana in Italia e gli incontri personali nonché l'amicizia dimostrata nei confronti del nostro Paese negli anni del Suo Regno. Il Presidente ha, altresì, espresso a Carlo III voti augurali per l'inizio del Regno.