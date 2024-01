Ucraina, l'Ue pronta a colpire Orban: il piano per affossare la sua economia

Aiuti all'Ucraina, ecco la bozza del documento che circola a Bruxelles

L'Unione Europea ha pronto un piano segreto per "mettere in ginocchio l'economia ungherese" se il primo ministro Orbán bloccherà gli aiuti all'Ucraina. Lo rivela il Financial Times. La bozza di documento, pronta a Bruxelles, mira a colpire le debolezze economiche dell'Ungheria "minacciando la sua valuta e danneggiando la fiducia degli investitori", spiega il quotidiano della City che ha visionato il documento.

Il primo ministro ungherese Orbán aveva promesso infatti di bloccare gli aiuti durante l'ultimo summit, ora, se non cambia idea, l'Ue potrebbe tagliare definitivamente i finanziamenti a Budapest, provocando una fuga dalla valuta e aumentando i costi del debito nazionale. Il documento, redatto da un membro del Consiglio Ue, evidenzia le vulnerabilità economiche dell'Ungheria. Diversi diplomatici europei hanno confermato al FT che molti Paesi hanno già dato sostegno al piano. "L'atmosfera è diventata più dura", ha spiegato una delle fonti che ha confermato che "la posta in gioco ora è più alta. È un ricatto".