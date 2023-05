Ucraina, Londra aprirà una "scuola di volo" per addestrare i piloti di Kiev

Regno Unito, "scuola di volo" per piloti ucraini

Il Regno Unito aprirà "una nuova scuola di volo", un centro per l'addestramento dei militari ucraini a pilotare gli aerei occidentali: lo ha annunciato l'ufficio del premier britannico, Rishi Sunak. "Apriremo una nuova scuola di aviazione britannica e forniremo la formazione necessaria per i piloti ucraini in modo che possano pilotare diversi tipi di aeromobili", ha fatto sapere Isu Twitter.

Parlando alla stampa dopo l'incontro con Zelensky di ieri, nella residenza di campagna di Chequers, Sunak ha aggiunto che il Regno Unito sosterra' gli sforzi dell'Ucraina per creare una coalizione di Paesi pronti a fornire alle autorita' di Kiev aerei da combattimento F-16. Il premier britannico ha sottolineato che il governo di Londra non intende ridurre l'importo dell'assistenza fornita all'Ucraina. Poi il portavoce di Sunak, commentando i risultati della visita di Zelensky, ha chiarito che Londra non intende ancora fornire a Kiev i suoi caccia Eurofighter Typhoon; lo ha spiegato con il fatto che le autorita' ucraine preferiscono avere i caccia F-16 nel loro arsenale. "Gli ucraini hanno deciso di addestrare i loro piloti sugli F-16 e saprete che la Raf non li usa".

Mentre il Regno Unito non fornira' tale "capacita' specifica", il portavoce ha detto che il Regno Unito "lavorera' con gli altri Paesi che stanno cercando di fornire F-16". La scorsa settimana, il governo britannico ha confermato che inviera' missili convenzionali a lungo raggio Storm Shadows in Ucraina. Inoltre, Downing Street ha dichiarato oggi che il Regno Unito fornira' all'Ucraina droni a lungo raggio, con una capacita' di coprire 200 chilometri, che saranno consegnati nei prossimi mesi.