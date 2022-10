Ucraina, Putin ora fa paura davvero: “Con bomba sporca guerra mondiale vicina"

Ucraina, "bomba sporca" e truppe Usa in Romania, Putin torna a minacciare la guerra mondiale

Una nuova minaccia da Mosca alla pace globale. La Russia “è a conoscenza dei piani ucraini”. Kiev – secondo il Cremlino – vorrebbe usare una "bomba sporca". Vladimir Putin ha avvertito che "il rischio di conflitto nel mondo e nella regione è alto". “Putin sta fallendo nel campo di battaglia e sta rispondendo con violenti attacchi contro i civili e le città ucraine e con la violenta retorica sul nucleare” ma anche “con le accuse che l’Ucraina si starebbe preparando a usare una ‘bomba sporca’ radiologica. Questo è assurdo e gli alleati rifiutano queste false accuse”, ha risposto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, nel punto stampa con il primo ministro romeno, Nicolae Ciuca.

“La Russia non deve usare questi falsi pretesti per continuare la sua escalation di guerra”, ha aggiunto. E in Romania, fianco orientale dell’Alleanza atlantica, è stata dispiegata dispiegamento la 101esima divisione aviotrasportata statunitense. Una mossa accolta dal Cremlino come un “pericolo”. "Più le truppe americane sono vicine ai nostri confini, maggiore è il pericolo per noi" e "dobbiamo rafforzare la nostra sicurezza”, ha riferito il portavoce di Putin, Dmitri Peskov.

Il Pentagono (la Difesa Usa) nella notte italiana ha avvertito che se la Russia dovesse usare in Ucraina la ‘bomba sporca’ o altri tipo di armi nucleari, "ci saranno conseguenze". “Quelle conseguenze - ha aggiunto durante un briefing con i giornalisti - sono state comunicate alla Russia a vari livelli”. Ryder, portavoce del segretario di Stato della Difesa, ha inoltre definito “palesemente false” le accuse di Mosca riguardo il ricorso dell’Ucraina a “bombe sporche”, cioè radioattive, con effetti gravi ma non quanto quelle nucleari. Il Pentagono sta “monitorando tutti i giorni, ventiquattr’ore al giorno” il possibile ricorso a armi nucleari o radiologici da parte dei russi.

Vladimir Putin, oggi, ha assistito ad una esercitazione, già in programma, delle forze di deterrenza strategica, che hanno simulato una risposta ad un attacco nucleare, come ha riferito Serghei Shoigu, ministro della Difesa russa e come comunicato a Washington. Mosca ha "protestato con forza" contro l'Italia dopo essere stata estromessa da una riunione di esperti dell'Iniziativa Anti-Proliferazione delle armi di distruzione di massa. "Siamo indignati dal fatto che l'Italia abbia ritirato l'invito precedentemente inviato alla Russia", ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova.

Si tratta di un atto ostile di Roma, ha denunciato la Zakharova: "E' un altro attacco provocatorio contro la Russia. Rimuovendo i nostri esperti dalla partecipazione all'evento, l'Italia ha gravemente violato i suoi poteri, minato completamente la sua credibilità, ha firmato la sua riluttanza a svolgere funzioni di presidenza in modo coscienzioso e imparziale e organizzare eventi multilaterali".