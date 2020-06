Usa, 10 mila soldati ritirati dalla Germania: grande freddo Trump-Merkel

Usa, 10 mila soldati dalla Germania: informato il governo tedesco

Il governo tedesco è stato informato dagli Stati Uniti dei piani per un parziale ritiro dei soldati di stanza in Germania. "Il governo federale è stato messo conoscenza del fatto che all'interno dell'amministrazione americana sono in corso riflessioni su una riduzione delle forze americane in Germania", ha dichiarato la portavoce Ulrike Demmer oggi a Berlino, rispondendo ad una domanda su un'eventuale conferma ufficiale di Washington alle notizie stampa. "Tuttavia per quanto ne sappiamo, non c'è una decisione definitiva", ha aggiunto. Stando ad anticipazioni media, il presidente americano avrebbe intenzione di ritirare 9500 dei 34.500 soldati di stanza nel paese.

600 soldati statunitensi in Germania

Intanto saranno inviati 600 soldati Usa in Germania per riprendere le esercitazioni Nato interrotte per il Covid-19, come ha riferito il ministero della Difesa tedesco alla commissione Difesa del Bundestag e riportato dalla Dpa. I soldati americani si uniranno agli altri 400, già nel paese, per iniziare le manovre militari dal 10 luglio nella zona di Bergen-Munenster, in Bassa Sassonia, nell'ambito dell'esercitazione "Defender Europe 2020", a cui prenderanno parte in tutto 37.000 soldati, tra cui 18 paesi della Nato e circa. Le manovre si svolgeranno in Germania, Polonia e Paesi Baltici.