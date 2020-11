Biden passa avanti in Georgia e Pennsylvania. E' a un passo dalla Casa Bianca

Dopo il sorpasso in Georgia, il candidato democratico, Joe Biden, è passato in vantaggio anche in Pennsylvania: ora è a 49,4% contro il 49,3% di Donald Trump. Questo gli schiude la porta alla presidenza americana.

In Nevada (6 voti elettorali) Biden, con l'89% dello spoglio completato, è in vantaggio di 11.400 voti su Donald Trump, mentre in Arizona (11 voti elettorali) il vantaggio di Biden va riducendosi ed ora, con lo scrutinio al 90%, è di poco più di 47mila voti, pari all'1,6%.

Usa 2020: 19 ex procuratori, infondate accuse Trump di brogli - Diciannove ex procuratori Usa che hanno servito sotto presidenti repubblicani hanno diffuso una nota definendo "infondate e avventate" le sue accuse di brogli. I firmatari invitano il presidente "a consentire pazientemente e rispettosamente che continui il processo legale del conteggio dei voti, in accordo con le leggi federali e statali, e a evitare ogni ulteriore commento o azione che puo' servire solo a minare la nostra democrazia". I procuratori infine negano che ci sia qualcosa di irregolare nel contare le schede dopo l'election day: "anche se il processo richiede giorni o addirittura settimane per essere concluso, bisogna consentire che sia svolto in modo aperto, giusto e legale e senza qualsiasi impropria interferenza politica".

Usa 2020: Fb rimuove gruppo fan Trump contro 'furto elezioni' - Facebook ha annunciato di aver rimosso dalla propria piattaforma un gruppo in rapida crescita dove i fan di Donald Trump avevano pubblicato post dalla retorica violenta e affermazioni infondate che i democratici stanno rubando le elezioni. Il gruppo, denominato "Stop the Steal", sollecitava a "scendere in campo per proteggere l'integrita' del voto" e stava crescendo al ritmo di 1000 nuovi membri ogni 10 secondi, totalizzando 365 mila adesioni in un solo giorno. "Il gruppo era organizzato intorno alla delegittimazione del processo elettorale e abbiamo visto preoccupanti inviti alla violenza da parte di alcuni suoi membri", ha spiegato un portavoce di Fb.

Usa 2020: rischio attentato a Philadelphia, un arresto - L'Fbi ha aperto un'indagine su un presunto attacco contro il Convention Center di Philadelphia dove si sta svolgendo la conta dei voti per le elezioni presidenziali. Lo riporta Foxnews. Secondo il canale locale Action News, la polizia ha avuto una soffiata su un gruppo di persone, forse una famiglia, che si stava dirigendo a bordo di un Hummer verso il Convention Center. La Pennsylvania e' uno degli stati su cui sono puntati gli occhi insieme con Georgia, Arizona e Nevada.