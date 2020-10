Usa 2020, Kamala Harris sospende la campagna: 2 dello staff positivi al Covid

Usa 2020: positiva direttrice comunicazione Kamala Harris

Sono due i membri dello staff di Kamala Harris risultati positivi al coronavirus, tra cui la direttrice della comunicazione, Liz Allen. Lo riporta Ed O'Keefe, corrispondente politico della Cbs. La candidata democratica alla vice presidenza ha annullato tutti gli eventi fino a domenica.

Usa 2020: Kamala Harris negativa al tampone

La candidata Dem alla vice presidenza Usa, Kamala Harris, e' risultata negativa al tampone dopo essere venuta in contatto con un membro del suo staff positivo al coronavirus, la sua direttrice della comunicazione Liz Allen. "La senatrice Harris non era a stretto contatto, come definito dalle linee guida, durante i due giorni precedenti ai loro test positivi. Quindi non e' richiesta la quarantena, tuttavia per un eccesso di cautela, cancelliamo i suoi viaggi fino a domenica", ha fatto sapere la sua campagna.

La senatrice Kamala Harris non "e' entrata in contatto" con i due membri del suo staff contagiati, riporta la campagna di Joe Biden in un comunicato. "Mercoledi' a tarda sera - si legge - abbiamo appreso che due persone sono risultate positive al test sul Covid: un addetto non dello staff in volo e Liz Allen, direttrice della comunicazione". "La senatrice Harris - continua il documento - non e' stata a stretto contatto, come definito dalle norme della Cdc, con queste persone. Per tanto non ci sono le condizioni per una quarantena". Nessuna delle due persone risultate positive ha avuto contatti con la senatrice nelle "48 ore precedenti al test". Sono state sottoposte al tampone dopo aver "partecipato a eventi personali" che non facevano parte della campagna per la vicepresidente.