Usa, 48 ore dopo l’ok del FDA il vaccino sarà distribuito.

Gli Stati Uniti, in piena seconda ondata(16000 contagi,295000 morti), aspettano con impazienza la possibile approvazione già oggi, del vaccino contro il Covid-19. Appena arriverà verrà data la precedenza al personale sanitario e alle residenze degli anziani. La situazione è critica in molti Stati, come in California che si è trovata senza disponibilità di terapie intensive. Tutti gli occhi sono puntati sul gruppo di esperti dell’Agenzia degli Alimenti e dei Farmaci (FDA) che sta valutando l’approvazione del vaccino di Pfizer e BioNTech. Questo gruppo di esperti dovrà approvare il vaccino per uso emergenziale e poi il 17 dovrà approvare anche quello della californiana Moderna.

Prima dell’incontro la FDA ha considerato che il vaccino di Pfizer è molto efficace e che non esistono problemi di sicurezza che impediscano l’autorizzazione.

Nel frattempo il Governo americano sta pianificando preparativi per consegnare al Paese 3 milioni delle prime dosi esattamente 48 ore dopo l’approvazione.

Il Generale Gustave Perna, a capo dell’operazione logistica di distribuzione, ha detto che i primi 3 milioni di dosi del vaccino Pfizer saranno subito distribuiti e 21 giorni dopo ci sarà una seconda distribuzione.

Il responsabile militare dell’Operazione Warp Speed ha assicurato che tra 24 e 48 ore il Paese potrebbe avere accesso al vaccino.

Il personale sanitario, quello emergenziale e le residenze degli anziani riceveranno le prime dosi e poi la campagna di vaccinazione verrà progressivamente allargata. Il CDC ha stimato che sono 21 milioni le persone che lavorano nella sanità e 100 milioni quelli con problemi di salute ad alto rischio. Ma l’operazione vaccino ormai è partita.