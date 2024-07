Usa 2024, la quasi candidata dem Harris paragona Trump a truffatori e predatori

Usa 2024: Harris paragona Trump a truffatori e predatori

Kamala Harris ha attaccato Donald Trump, ricordando come da ex procuratrice, abbia in passato messo sotto inchiesta truffatori e predatori sessuali: "So che tipo Trump e'", ha detto al suo quartiere generale elettorale a Wilmington, Delaware.

Usa 2024: Cnn, Harris ha sostegno necessario per nomination

Kamala Harris ha il sostegno di un numero sufficiente di delegati democratici per vincere la nomination alla presidenza. Secondo le stime della Cnn, mentre continuano ad arrivare le adesioni dei delegati, Harris e' ora sostenuta da ben piu' dei 1.976 delegati di cui avra' bisogno per vincere la nomination al primo scrutinio.

Primo sondaggio dopo ritiro Biden, Harris avanti 2 punti

Kamala Harris e' davanti a Donald Trump 44% a 42% in un sondaggio di Reuters-Ipsos (pubblicato sul sito dell'agenzia) tra gli elettori registrati, con un margine di errore del 3%. E' il primo dopo il ritiro di Joe Biden. In una gara a tre, Harris guida col 42%, contro il 38% del tycoon e l'8% di Robert F. Kennedy