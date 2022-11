Usa, annuncio ufficiale di Trump: "Mi ricandido alla Casa Bianca per il 2024"

Usa, Trump: "Sconfitta del 2020? Colpa delle interferenze cinesi"

Donald Trump torna ufficialmente in corsa per la Casa Bianca nel 2024. L'atteso annuncio ufficiale è arrivato, nonostante il voto di Midterm non sia andato secondo le attese. The Donald ha inviato le carte alla Federal Election Commission (Fec) e fatto "il grande annuncio" a Mar-a-Lago, come promesso: “Per rendere l’America di nuovo grande e gloriosa", “Il ritorno dell’America inizia ora”, “Non c’è mai stato un movimento come il nostro”, “Con Biden sono stati due anni di dolore”. Un’ora di discorso e lo scenario è stato quello delle grandi occasioni, la sala da ballo di Mar-a-Lago, 2000 metri quadrati di stucchi bianchi e dorati, 514 posti a sedere, 33 bandiere americane per incorniciare il palco presidenziale.

Ma Trump non si ferma: “Con la mia leadership siano stati una grande e gloriosa nazione, ora siamo in declino”, mentre la Russia lancia missili in Polonia “noi abbiamo un presidente che si addormenta” ai vertici internazionali. "Cina, Russia, Iran e Corea del Nord rispettavamo me, e gli Stati Uniti". Quanto al “deludente” risultato del Midterm per i repubblicani (per usare le parole di DeSantis), Trump smentisce: “Abbiamo riconquistato il Congresso” e “licenziato la Speaker Nancy Pelosi”. La sconfitta del 2020? Colpa delle interferenze cinesi e del voto anticipato che va abolito. L’annuncio era stato pianificato da mesi.