Usa, Biden firma per una sanità più equa e alla portata di molte persone

Il presidente Biden sta continuando , con precisione chirurgica, a smantellare tutto quanto fatto dal suo predecessore. Ha firmato altri due decreti rivolti ad allargare la platea delle persone aventi diritto all’’assistenza sanitaria attraverso l'Affordable Care Act e il Medicaid.

"Non stiamo facendo nulla di nuovo se non ripristinare l'Affordable Care Act e riportare il Medicaid a come era prima che Trump diventasse presidente. Perché il vecchio presidente lo aveva reso più inaccessibile, ed era difficile per molte persone poter accedere a queste due coperture sanitarie/assicurative” ha detto Biden subito dopo aver firmato i due ordini nello Studio Ovale.

"Non sto avviando alcuna nuova legge, nessun nuovo aspetto della legge-ha affermato Biden-è solo un normale ritorno alla situazione preesistente l’arrivo di Trump”.

Il nuovo ordine esecutivo dà disponibilità al Dipartimento della salute e dei servizi umani di aprire un periodo di iscrizione speciale per l'Affordable Care Act attraverso l’HealthCare.gov, il mercato delle assicurazioni sanitarie gestito a livello federale. Tale periodo andrà dal 15 febbraio al 15 maggio, e darà agli americani che hanno perso la loro assicurazione sanitaria coperta dal datore di lavoro e scaduta per la pandemia, l'opportunità di sottoscrivere la copertura.

"Mentre continuiamo a combattere COVID-19, è ancora più importante che gli americani possano avere un accesso significativo alle cure ma a prezzi accessibili", è il senso del nuovo procedimento del democratico spigato in un comunicato stampa della Casa Bianca.

La misura inoltre chiede alle agenzie federali di riesaminare le attuali politiche che potrebbero minare l'Affordable Care Act e gli scambi di assicurazione sanitaria creati ai sensi della legge. Chiede inoltre una revisione delle politiche che potrebbero rendere più difficile per gli americani iscriversi a Medicaid.

Il secondo decreto mira ”a proteggere ed espandere l'accesso a un'assistenza sanitaria sull’aborto limitando di fatto margini di azione alle organizzazioni internazionali non governative che forniscono consulenza alle donne o rendendo difficile ricevere finanziamenti statunitensi”. Una regola che Biden ha definito un “attacco all'accesso alla salute delle donne".

Per decenni, i presidenti democratici e repubblicani hanno alternativamente revocato o ripristinato questa regola, chiamata “ la regola del bavaglio globale”. I repubblicani hanno sempre sostenuto che la regola era in grado di ridurre il numero di aborti.

Tuttavia, uno studio pubblicato lo scorso anno, ha rilevato che la regola politica non è riuscita a ridurre il tasso di aborti e alla fine ha avuto l'effetto opposto. Lo studio afferma infatti che il tasso di aborti è aumentato di circa il 40% nei paesi esaminati, molto probabilmente perché il divieto di finanziamento ha causato una riduzione dell'accesso alla contraccezione e un conseguente aumento delle gravidanze indesiderate.

In base alle azioni annunciate Biden sta dicendo alle agenzie federali di rivedere una regola dell'era Trump che limitava l'uso dei fondi federali del titolo X destinati alla pianificazione familiare e ai servizi di salute riproduttiva per i pazienti a basso reddito. Nell'ambito di questo programma, le organizzazioni che promuovevano o fornivano aborti non potevano avere accesso a quei fondi federali.

La Casa Bianca ha detto: "In tutto il paese e in tutto il mondo, alle persone - in particolare donne, neri, indigeni e altre persone di colore, persone LGBTQ e persone a basso reddito - è stato negato l'accesso all'assistenza sanitaria riproduttiva e tutto ciò deve cambiare”.