Usa: Biden lancia piano da 2.000 mld per sviluppo infrastrutture

Un funzionario della Casa Bianca ha reso noto che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden presenterà oggi, in un discorso a Pittsburgh, un piano di investimenti infrastrutturali da 2.000 miliardi di dollari, incentrato sui trasporti. Il funzionario ha inoltre precisato che il piano avrà una durata di 8 anni e avrà un budget di 620 miliardi di dollari per modernizzare la rete di trasporti del paese, inclusi 20.000 miglia (32.000 chilometri) di strade e autostrade. Il piano "creerà milioni di posti di lavoro ben retribuiti, ricostruirà le infrastrutture del nostro paese e posizionerà gli Stati Uniti per competere con la Cina", conclude il funzionario.

USA, Biden: aliquota tassa società salirà da 21% a 28%

Lo stesso funzionario aggiunge che Biden proporrà un aumento dell'aliquota sulle tassa per le aziende dall'attuale 21% al 28%, spiegando che l'incremento fiscale contribuirà a finanziare il piano da 2.000 miliardi di dollari per lo sviluppo delle infrastrutture. "Il presidente - aggiunge il funzionario - propone di riformare radicalmente l'aliquota dell'imposta sulle società in modo che incentivi la creazione di posti di lavoro e gli investimenti e garantisca che le grandi società paghino la loro giusta quota".