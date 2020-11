Usa, Biden vuole nominare la vedova McCain ambasciatrice a Londra

Joe Biden sta pensando di nominare Cindy McCain, la vedova del senatore repubblicano John McCain che si è schierata al fianco del democratico ed ora fa parte della sua squadra di transizione, ambasciatrice a Londra. Lo riporta il Times citando diverse fonti. Anche un altro quotidiano britannico riporta la notizia, ricordando l'amore per la Gran Bretagna della signora McCain.

"Se vuole l'incarico è suo, gli ha fatto vincere l'Arizona, e loro lo sanno", precisano le fonti citate dal Times, riferendosi al fatto che Biden è stato il primo candidato democratico a vincere in Arizona dal 1996. Molti democratici pensano che sia stato cruciale il sostegno della vedova del senatore McCain che fino all'ultimo fu un fiero avversario interno a Donald Trump e di Jeff Flake, un altro ex senatore repubblicano che nel 2018 ha rinunciato a ricandidarsi per protestare contro il controllo del partito da parte di Trump.