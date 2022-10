Usa e Corea del Sud rispondono a Kim, 5 missili. La situazione è precipitata

Guerra, Biden ha risposto in maniera durissima. Il mondo trema

i già fragili equilibri militari a livello internazionale si complicano ogni giorno di più. Come se non bastassero le minacce di usare armi nucleari da parte dei russi per conquistare l'Ucraina, adesso è partito un attacco missilistico che sembra il preludio di una terza guerra mondiale. Stati Uniti e Corea del Sud hanno sparato almeno quatro missili terra-terra nel Mar del Giappone. Lo ha riferito l'agenzia di stampa Yonhap, citando fonti militari sud coreane. I lanci giungono il giorno dopo la provocazione nordcoreana, che per la prima volta in cinque anni aveva sparato un missile balistico sul Giappone.

I missili lanciati da Usa e Corea del Sud sono definiti Army Tactical Missile System (Atacms), a corto raggio, e sono stati destinati a colpire obiettivi finti, ha spiegato lo Stato maggiore di Seul. Era stato il presidente sudcoreano, Yoon Suk-yeol, a definire il lancio di Pyongyang una "provocazione" e a promettere una "risposta severa", che è arrivata in queste ore. L'ultima volta che il regime comunista aveva sparato un missile sul Giapppone era stato nel 2017, al tempo del durissimo scambio verbale tra l'allora presidente americano, Donald Trump, e il dittatore nordcoreano Kim Jong Un. Uno dei missili sparati dalla Corea del Sud sul Mar del Giappone si è schiantato al suolo dopo il lancio, nessun ferito.