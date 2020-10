Usa, Fauci: "L'uso delle mascherine dovrebbe essere obbligatorio"

Usa: la proposta di Fauci sull'obbligo delle mascherine

Il super epidemiologo americano, Anthony Fauci, apre all'obbligo delle mascherine negli Usa per arginare la diffusione del Covid-19. Finora aveva preferito lasciare la scelta ai cittadini puntando sulla loro responsabilizzazione. Ma pare non abbia funzionato. "Se le persone non indossano le mascherine, forse dovremmo imporle", ha detto Fauci in un'intervista alla Cnn.

"L'obbligatorietà delle mascherine può essere difficile da applicare, ma potrebbe essere il momento di richiederla", ha sottolineato Fauci. "Ci sarà una difficoltà a imporle, ma se tutti sono d'accordo sul fatto che sia qualcosa di importante e le impongono e tutti si uniscono nel farlo in modo uniforme potrebbe essere un'idea", ha aggiunto.