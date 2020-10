Usa, il gentiluomo George W.Bush puo’ far cadere lo ’spaccone’ Trump.

Nancy Pelosi, la Rappresentante democratica della Camera si è chiesta se il Presidente Trump sia in grado di guidare ancora il Paese a causa dell'attuale suo stato di salute non del tutto chiaro. Dopo che l’America e il mondo hanno assistito al ‘teatrino’ elettorale del Presidente da quando è risultato positivo al Covid-19, per la Pelosi non rimangono dubbi: Trump non è idoneo a ricoprire la carica e di certo non dovrebbe farlo per altri quattro anni.

Secondo molti osservatori politici gli Stati Uniti hanno bisogno di porre fine bruscamente a questo esperimento di ‘quasi dittatura', e l'uomo migliore per farlo è l'ex presidente George W. Bush.

E come potrebbe farlo? Dando il suo appoggio a Joe Biden come presidente.

Solo negli ultimi giorni Trump ha ripetutamente e inutilmente rischiato la vita di diversi membri dei servizi segreti, uomini e donne che hanno giurato di dare la vita per lui. Ma in questi uomini sta crescendo ansia e disappunto, espresse in forma privata, dopo che molti sono risultati positivi al Coronavirus. E questo a causa delle manifestazioni pubbliche di Trump. Questo ‘disinteresse’ nei confronti della sicurezza degli agenti stride fortemente con quello che invece era lo stile della famiglia Bush durante la loro Presidenza. Il padre di George W.Bush, l’ex presidente era amato a tal punto che, alla sua morte, gli agenti scrissero’ una parte di noi se ne è andata’. L’anziano Bush arrivò persino a radersi la testa in segno di solidarietà con uno dei suoi agenti che aveva il figlio malato di leucemia dicendo che lui e loro erano come una famiglia. Se avesse potuto vedere il ‘modus vivendi’ dell’attuale Presidente Trump, Bush si sarebbe rivoltato nella tomba. Secondo Usa Topday, George era un gentiluomo con modi, fascino e civiltà da vecchio mondo, nonostante una lunga carriera politica. Uno stile che gli permise nel 1991 di rinnegare, senza se e senza ma, il leader del Ku Klux Klan David Duke dicendo che era razzista e ciarlatano. Al contrario Donald Trump nel corso del primo dibattito con Biden ha mandato un messaggio di battaglia al gruppo violento di estrema destra ‘Proud Boys’ ‘state fermi ma state a guardare’. Trump è l'esatto opposto di Bush: maleducato, polemico e uno che ha passato la maggior parte del dibattito politico nel corso della sua gestione con un brutto piglio sul viso. Secondo un rapporto del New York Times dell'estate, Bush non sosterrà la rielezione di Trump. Un portavoce di Bush in seguito ha detto al Texas Tribune che il rapporto era "completamente inventato" e che l'ex presidente "si è ritirato dalla politica presidenziale e non ha indicato come voterà". Ma ecco perché è così importante che Bush si faccia avanti e annunci il suo incrollabile sostegno a Biden.

Un sondaggio della CNN del 2018 ha rivelato che il 61% degli americani aveva un'opinione favorevole di Bush, quasi il doppio del 33% che gli aveva dato un voto favorevole quando lasciò la Casa Bianca nel 2009. Tra i repubblicani, il 76% aveva un'opinione favorevole di Bush, secondo al sondaggio. Sebbene sia sceso da un massimo dell'88% tra gli elettori del GOP nel 2015, Bush ha chiaramente una grande dose di supporter, specialmente con i repubblicani più moderati e disaffezionati, che ricordano un discorso della nazione più gentile fatto dal padre.

Gli storici hanno già definito il mandato di Trump come uno dei peggiori nei 244 anni di storia della nostra nazione. Trump ha costantemente rischiato vite americane, messo a repentaglio la sicurezza nazionale, alienato alleati di vecchia data e denigrato le forze armate statunitensi. Ha ripetutamente usato il suo potere per arricchire se stesso e la sua famiglia, il che ha portato a una causa contro di lui per emolumenti. Ha colto le tragedie nazionali per dividere il paese.

La politica è più grande di una singola persona o di un singolo partito. Si tratta di fare il bene dell'America e del popolo americano. George W. Bush ha ora l'opportunità di cambiare la storia e scrivere un nuovo capitolo nella sua storia di vita. Può aiutare a salvare la repubblica.