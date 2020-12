Usa, il Governo ordina a Pfizer altre 100 milioni di dosi di vaccino.

L’ Amministrazione Trump ha raggiunto un accordo con Pfizer per l’acquisto di altri 100 milioni di dosi del vaccino COVID-19, raddoppiando la fornitura del governo federale al gruppo farmaceutico americano.

Il gigante farmaceutico ha comunicato che consegnerà 70 milioni di dosi entro il 30 giugno 2021 e completerà il resto dell'ordine entro la fine del mese successivo.

Il governo americano si è accordato di pagare 1,95 miliardi di dollari per le dosi aggiuntive del suo vaccino, sviluppato in collaborazione con BioNTech.

La cifra concordata è esattamente uguale alla prima con un medesimo quantitativo di 100 milioni di dosi.

"Garantire più dosi da Pfizer e BioNTech per la consegna nel secondo trimestre del 2021 allarga ulteriormente la nostra offerta di dosi in tutto il portafoglio Operation Warp Speed", ha dichiarato il segretario di HHS Alex Azar. "Questo nuovo acquisto può dare agli americani ancora più fiducia che avremo scorte sufficienti per vaccinare tutti gli americani che lo vorranno entro giugno 2021".

All'inizio di questo mese, il vaccino Pfizer-BioNTech è stato il primo a ottenere il via libera per un uso emergenziale negli Stati Uniti, dando il via a una massiccia campagna di vaccinazione. Una settimana dopo la Food and Drug Administration degli Stati Uniti ha autorizzato anche l'uso del secondo vaccino americano, quello della californiana Moderna.

"Le dosi aggiuntive ordinate oggi prevedono una transizione senza soluzione di continuità dai primi 100 milioni di dosi contratte all'inizio di quest'anno", ha detto Azar, aggiungendo che l'accordo include l'opzione per acquistare ulteriori 400 milioni di dosi di vaccino in più.

Questa è la seconda volta che gli Stati Uniti si sono mossi per aumentare la loro fornitura di vaccini nelle ultime due settimane. L'11 dicembre, gli Stati Uniti hanno dichiarato che acquisteranno 100 milioni di dosi in più da Moderna, che ora fornirà un totale di 200 milioni di dosi per 3,2 miliardi di dollari.

Insieme, le due società si sono impegnate a fornire 400 milioni di dosi, sufficienti per immunizzare 200 milioni di persone, poiché i vaccini di entrambe le società richiedono due dosi. La popolazione degli Stati Uniti è di circa 330 milioni.

Una delle sfide principali per entrambe le società è soddisfare la domanda sbalorditiva di vaccini contro una pandemia che ha ucciso più di 1,7 milioni di persone in tutto il mondo e solo ieri in Usa 4300 morti.

L'amministrazione Trump aveva recentemente messo in dubbio la capacità di Pfizer di consegnare i suoi ordini, una critica rispedita al mittente dal Gruppo.

Mentre Moderna "non ha una storia di produzione di massa", e prevede di fare affidamento sull'esternalizzazione di parte della produzione a produttori sotto contratto.