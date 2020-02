Usa, il Pentagono sblocca altri 3,8 miliardi per il muro con il Messico

Il Pentagono ha sbloccato ulteriori 3,8 miliardi di dollari per la realizzazione del muro al confine tra Usa e Messico voluto dal presidente americano Donald Trump. E' quanto emerge dalle carte inviate dall'amministrazione al Congresso. A gennaio Trump aveva annunciato con un tweet di aver ottenuto il via libera per la costruzione del muro con il Messico. "La decisione è arrivata dalla Corte d'appello del Quinto Circuito, che ha ribaltato la decisione di un Tribunale inferiore e ci ha dato il via libera per la costruzione di una delle più grandi sezioni del muro di cui c'è disperato bisogno alla frontiera meridionale. Quattro miliardi di dollari. L'intero muro è in costruzione o pronto a esserlo".