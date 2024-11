Usa, l'economia delude le attese: creati solo 12mila posti di lavoro. Oltre 60 mln di voti anticipati: è record

Usa, creati solo 12mila posti di lavoro. Trump accusa Biden e Harris

L'economia americana delude le attese: sono solo 12mila i posti di lavoro creati. Gli analisti scommettevano su una quota di 100.0000, mentre il tasso di disoccupazione è rimasto fermo al 4,1%. Per Joe Biden a pagare sul tessuto economico sono stati scioperi ed eventi climatici estremi. Il tycoon invece ha accusato l'amministrazione odierna e l'operato di Kamala Harris.

Biden: "Uragani e scioperi pesano su lavoro, l'economia è forte"

Gli uragani e gli scioperi hanno ridotto la crescita dell'occupazione che, in novembre, accelererà. Lo afferma Joe Biden commentando il dato sul mercato del lavoro in ottobre, quando sono stati creati solo 12.000 posti, la cifra più bassa dal 2020. "L'economia americana resta forte", ha aggiunto Biden.

Lo staff di Trump: "Il dato sul lavoro è una catastrofe, colpa di Harris"

Il dato sul mercato del lavoro è una "catastrofe e rivela in via definitiva quanto Kamala Harris" ha causato danni all'economia. Lo afferma la campagna di Donald Trump commentando il dato sull'occupazione in ottobre, quando sono stati creati solo 12.000 posti di lavoro, meno dei 100.000 attesi dagli analisti. "In un solo mese l'agenda fallimentare di Kamala per l'economia ha spazzato via quasi 30.000 posti nel settore privato e quasi 50.000 in quello manifatturiero. Le famiglie che lavorano sono state derubate dall'agenda economica di Harris-Biden. Trump risolverà" i problemi dell'economia, ha messo in evidenza.

Più di 60 milioni di voti anticipati, oltre record Usa 2020

Oltre 60 milioni di elettori hanno già espresso il loro voto anticipatamente nelle elezioni americane, battendo il precedente record del 2020, quando nell'Election Day (rpt election day) avevano dato la loro preferenza 158 milioni di persone. Lo riferiscono i media Usa.