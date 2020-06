USA, l’Esercito non serve dice il Segretario della Difesa contro Trump

Dalla Bibbia all’Esercito una serie di messaggi (e benzina )che il Presidente Trump ha gettato sul campo ( e sul fuoco) per porre fine alle violenze e ai saccheggi che stanno ‘massacrando’ il Paese.

Dopo la Chiesa che ha contestato l’utilizzo della Bibbia da parte del Presidente, dopo Joe Biden che ha consigliato a Trump di leggerla e non solo sventolarla, adesso un altro calibro da novanta si dichiara contrario a Trump sull'uso dell’Esercito per riportare l’ordine.

Mark Esper,Segretario della Difesa degli Stati Uniti si è smarcato dalla volontà di Donald Trump di dispiegare l’Esercito per contenere la spirale di violenza nata dopo la morte dell'afroamericano George Floyd per mano di un poliziotto bianco.

‘Non sono d’accordo-ha detto Esper-ad invocare la Legge dell’Insurrezione. Queste misure sarebbero da prendere solo come ‘ultima ratio’ nelle situazioni di estrema emergenza. Al momento non siamo in una situazione così’.

La risposta in contrasto con le richieste del Presidente che riteneva i Governatori deboli e responsabili dell’allargamento delle violenze. Praticamente tutti avevano utilizzato la Guardia Nazionale, un esercito di riservisti che dipendono da loro.

“Avevo sempre pensato-ha aggiunto Esper-che la Guardia Nazionale era adeguata per gestire situazioni di tipo domestico’.

Per invocare la Legge dell’Insurrezione invece, quella firmata da Thomas Jefferson nel 1807, occorre che ci sia in atto rivolte contro il Governo e per il Segretario della Difesa non è questo il caso. Senza se e senza ma.