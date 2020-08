Usa, Lady Gaga e le sue maschere trionfano agli MTV Video Award Music.

Lady Gaga ha trionfato agli MTV Video Award Music prendendosi cinque premi, tra cui quello per la miglior canzone e per la migliore artista.

Come tutto, di questi tempi, anche l’edizione 2020 degli Video Music Awards (per gli Stati Uniti una specie di SuperBowl della musica dei giovani), è stata condizionata dal Coronavirus. Invece di un unico auditorio stravolto di persone gli artisti si sono mostrati in video da diversi punti di New York. La vera protagonista quest’anno, oltre a Lady Gaga, è stata la mascherina della cantante nelle sue diverse versioni. Ne ha fatte vedere almeno quattro, una d’argento, una rosa, un’altra con le corna come un cinghiale e un’altra con uno schermo a leds.

Lady Gaga e Ariana Grande sono state premiate per la miglior canzone dell’anno. Hanno cantato 'Rain on Me’. Nel ricevere il nuovo premio Tricon, per l’artista meritoria in più di tre discipline, Lady Gaga si è tolta la maschera in segno di rispetto.

La notte virtuale degli Awards è stata condotta dall’attrice Keke Palmer che ha chiesto un tributo al supereroe Chadwick Boseman, protagonista di Black Panther, morto una settimana fa.

Il primo intervento della notte è stato del canadese The WeeKend che ha interpretato la sua ‘Blinding Light’. Alla fine il suo video è stato premiato come il migliore. L’artista nel ritirare il premio ha ricordato Jacob Blake e Breonna Taylor, due delle ultime vittime che hanno incendiato le città americane contro la violenza della polizia verso gli afroamericani.

Il premio per la categoría Pop è stato vinto dalla band sudcoreana BTS con il loro primo singolo in inglese, Dynamite, che ha avuto su you tube 100 milioni di visualizzazioni in un solo giorno. E poi Miley Cyrus con la sua musica nostalgica di Midnight Sky.

Fra gli altri premiati Doja Cat ( miglior nuovo artista), Maluma y J Balvin ( musica latina),Megan Thee Stallion (hip Hop), Machine Gun Kelly (alternativa), Coldplay ( musica rock),H.E.R.( video sociali) e Taylor Swift, come direttore video nel suo album Folklore. Infine , per i migliori video da casa in quarantena, sono stati premiati i sudamericani CNCO e Ariana Grande con Justin Bieber per la canzone Stuck with U.