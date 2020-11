Usa, Madison Cawthorn la giovane stella di estrema destra dei repubblicani

Madison Cawthorn, è la nuova stella in ascesa del Partito Repubblicano. A 25 anni è il più giovane rappresentante della Camera dei Rappresentanti. Lo chiamano ormai la Alexandria Ocasio-Cortez della estrema destra. Cawthorn ha detto di essere entrato in politica proprio per combattere le idee della giovane leader democratica.

Ha vinto nel distretto 11 della Carolina del Nord difendendo l’idea che i valori e la libertà degli americani rischiano di essere attaccati dalle idee della sinistra.

Nella sua breve carriera politica, ha già fatto nascere diverse polemiche per alcune dichiarazioni razziste ,rapidamente corrette, e per aver ‘adattato’ il suo curriculum.

Tutto questo però non ha frenato la sua crescita politica, anzi.

Cawthorn si definisce un ‘conservatore costituzionale, contrario all’aborto e a favore delle armi.

A 18 anni il giovane politico ebbe un incidente automobilistico che quasi gli costò la vita e che lo ha lasciato paralizzato su una sedia a rotelle. Alla Convention democratica ha parlato di come superare le avversità della vita ma al finale del discorso il colpo di teatro: con l’aiuto di due persone si è fatto mettere in piedi sembrando un exsoldato dietro alle bandiere americane disposte sul palco.

È cresciuto a Hendersonville, una città di 14.000 abitanti nel distretto della Carolina del Nord. Ha studiato a casa e poi ha iniziato gli studi in scienze politiche al Patrick Henry College, una scuola evangelica in Virginia, che ha abbandonato dopo un semestre. Prima del suo tuffo nella politica, era l'unico proprietario e dipendente di una società immobiliare chiamata SPQR, LLC, che non ha segnalato alcun reddito, secondo quanto dichiarato ufficialmente prima di candidarsi al Congresso.

Tra bugie e verità il giovane è via via cresciuto politicamente. Raccontava, ad esempio che sarebbe voluto andare all’Accademia Navale ma l’incidente lo aveva bloccato. La verità qualche mese dopo è venuta a galla: l’Accademia lo aveva respinto ancor prima dell’incidente.

E un giro turistico al Nido dell’Aquila di Adolf Hitler in Baviera, uno dei desideri realizzati da Cawthorn, la dice lunga sul profilo del giovane conservatore.

Trump sembra lo abbia incontrato un paio di volte molto velocemente ma questi fugaci contatti hanno permesso al giovane, con la voglia di crescere alle stelle, di dire in qualche intervista che aveva visto un paio di volte il Presidente degli Stati Uniti e che lo stesso gli aveva chiesto qualche consiglio.

Tra verità e menzogna comunque il giovane Cawthorn sta crescendo nel mondo repubblicano, in particolare quello dell’estrema destra. E alle elezioni del 2024 sicuramente farà la sua parte.