Usa, nominata Amy Coney Barrett giudice al Tribunale Supremo

Il voto di ieri a Amy Coney Barret a 115esimo giudice del Tribunale Supremo degli Stati Uniti è stata, probabilmente, l’ultima triste immagine della polarizzazione che ha appesantito la Camera in questi quattro anni. Senza un solo voto democratico la Giudice conservatrice è stata la quinta donna nominata in uno dei seggi della più importante Istituzione di giustizia nei 231 anni della sua storia. La Barrett occuperà il posto rimasto vacante dopo la morte di Ruth Bader Ginsburg il 18 di settembre, un’icona del femminismo e della causa progressista.

Adesso la più alta Istituzione della Giustizia del Paese sarà ancora più squilibrata verso i conservatori e molto più a lungo rispetto alle prossime elezioni.

La carica della 48enne Barrett è infatti a vita. Conservatrice, devota cattolica e interprete ortodossa della Costituzione è il terzo giudice che Trump riesce a collocare nel corso del suo mandato.

È la punta di diamante di un'insolita ondata di giudici giovani e conservatori, 162 del distretto e 53 del circuito dei ricorsi, con cui i repubblicani, dopo aver bloccato decine di nomine del presidente democratico Barack Obama, hanno fatto passare in questi quattro anni di giustizia federale.

"Questo è qualcosa di cui essere veramente orgogliosi e qualcosa per cui sentirsi bene", ha detto il leader della maggioranza al Senato Mitch McConnell. Ovviamente la nomina è considerato un altro tassello di un’operazione di anni fatta dai repubblicani per mantenere il potere attraverso i tribunali.

Ma di ben altro genere sono le voci democratiche 'Il popolo americano non dimenticherà mai questo palese atto di malafede. Non dimenticheranno mai la tua completa indifferenza per le voci delle persone che stanno votando per la loro elezione in questo momento, non la tua ”, ha detto ai repubblicani Chuck Schumer, leader della minoranza democratica alla Camera alta.

'Il motivo per cui siamo stati in grado di fare ciò che abbiamo fatto nel 2016, 2018 e 2020 è che abbiamo la maggioranza. Nessuna regola è stata infranta. Quindi tutte queste affermazioni stravaganti sono completamente assurde, e più sono urlate forte, più sono imprecise ", ha detto McConnell.

Il processo di conferma di Barret ha richiesto poco più di quattro settimane, un tempo record, e mentre oltre 60 milioni di americani avevano già votato in numerosi stati. 52 contro 48 sono stati i voti al Campidoglio per la Barrett senza un voto democratico, ed è la prima volta nella storia moderna che succede un’elezione di questo peso pochi giorni prima delle elezioni.

Quattro anni fa, i repubblicani avevano rifiutato di prendere in considerazione il giudice proposto da Obama per coprire un posto vacante, 10 mesi prima delle elezioni. In quell’occasione affermarono che non era appropriato farlo in un anno elettorale e che spettava al presidente nominato scegliere il giudice.

Il presidente Trump non ha voluto perdere l'occasione di esibire una vittoria a soli otto giorni dalle elezioni e ha tenuto una cerimonia alla Casa Bianca in cui il giudice ha prestato giuramento. Decisione scioccante dato il precedente dell'ultimo atto in omaggio al giudice sullo stesso palco che è costato una serie di infezione tra i presenti compreso il Presidente. 'Questo è un momento epocale per gli Stati Uniti, per la Costituzione e per lo stato di diritto giusto e imparziale', ha detto il Presidente, che in seguito ha salutato dal balcone della Casa Bianca con a fianco il giudice Barrett, mentre il pubblico applaudiva dal giardino.

Ma questa, in ogni caso, rimarrà una pagina ‘opaca’ per la democrazia americana.