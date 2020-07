Usa, Portland fuori controllo per le proteste non vuole i Corpi Speciali

Uno scontro istituzionale senza precedenti è nato tra lo Stato dell’Oregon e il Governo Federale americano. Tutto ha avuto inizio dai disordini e le violenze esplose dopo l’omicidio di George Floyd e diffuse in tutti gli Stati Uniti per molte settimane. Ma le proteste più dure e continue sono avvenute nella città di Portland in Oregon. Violente a tal punto da far arrivare le Forze Speciali di Sicurezza mandate direttamente da Donald Trump.

Agenti speciali del Dipartimento degli Interni (DHS), agenti della polizia di frontiera (Border Patrol) e i Marshalls. Raramente corpi di questo tipo, che non rispondono alla Polizia locale, sono stati usati per le manifestazioni di piazza. Unico obiettivo ‘ristabilire l’ordine nella città 'fuori controllo’. ‘Law & Order’ il mantra del Presidente.

Forse però gli agenti hanno preso troppo alla lettera il mandato perchè il Governatore dell’Oregon, il democratico Kate Brown, ha chiesto formalmente al Governo di richiamare la polizia.Le accuse sono di usare troppa durezza contro i manifestanti e di imprigionare persone senza motivo apparente.

‘Chiediamo che se ne vadano’ ha detto il sindaco di Portland, Ted Wheeler, pure lui democratico.

La situazione, secondo le autorità locali, ricorda troppo da vicino paesi non democratici. Agenti senza identificazione alcuna, in uniformi militari, fermano gente nella strada e senza alcuna parola li mettono sopra camionette e poi in prigione. All’inizio la collaborazione di questo Corpi Speciali con la polizia di Portland è stata molto attiva ma, poco a poco, i nuovi arrivati hanno cominciato a fare da soli.

Prima utilizzando gas lacrimogeni e poi sparando. Uno dei colpi ha ferito alla testa uno dei manifestanti.

‘I cittadini di Portland-dicono i portavoce della città-hanno il diritto di girare di notte nella centro della città senza che alcuno, in uniforme militare, li blocchi e li porti in carcere’. 'Questo ‘modus operandi’ è contrario-ripetono-al Primo, Quarto e Quinto emendamento della Costituzione’.

Ma Trump la vede in un’altra maniera. ’Le Forze Speciali sono lì su richiesta delle autorità locali per far rispettare l’ordine in una città fuori controllo. Hanno fatto un buon lavoro a Portland, adesso vi è molta gente in carcere e i disordini si sono fermati quasi del tutto. Se ricominceranno, li fermeremo di nuovo, molto facile. Non è difficile da fare’.

Ma a Portland non la vedono proprio così.