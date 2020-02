Usa, primarie Dem New Hampshire: Biden rischia il ko persino con Klobuchar

I sondaggi dell'ultima ora indicano che oggi, alle primarie democratiche in New Hampshire, sarà un duello tra Bernie Sanders e Pete Buttigieg per la vittoria. Ma Amy Klobuchar sta conducendo una sua personale battaglia per un terzo posto che potrà segnare finalmente il lancio della sua candidatura. La senatrice del Minnesota infatti viene data dai sondaggi avanti rispetto alla Warren, sua avversaria in quanto unica altra donna rimasta tra i 'papabili', e Joe Biden, l'ex vice presidente con cui si contende il voto dei moderati che, arrivato alla partenza come favorito, sembra riscontrare anche in New Hampshire le difficoltà avute in Iowa. "Non ho il più grande conto in banca, il nome più famoso in questa corsa, ma quello che ho è grinta", ha detto la 59enne al Senato dal 2007 rivendicando nel weekend la notizia di essere "arrivata al terzo posto" con i sostenitori che hanno affollato in suoi eventi, tanto che almeno due volte i vigili del fuoco hanno dovuto chiudere gli accessi di sale troppo affollate.

Anche se veramente questa notte i risultati finali confermeranno Klobuchar al terzo posto, avanti ai molto più seguiti Biden e Warren, potrebbe però questo non bastare a dare fiato alla sua candidatura che effettivamente non è mai decollata. Soprattutto in vista delle prossime tappe, di maggiore peso elettorale, in Nevada e South Carolina dove i suoi avversari hanno ammassato una grande macchina elettorale.