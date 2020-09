Usa, revocati i visti a mille studenti e ricercatori cinesi

Gli Usa hanno revocato i visti a oltre mille studenti e ricercatori cinesi che hanno avuto legami con la Difesa di Pechino, accusandone alcuni di spionaggio. Come ha spiegato Chad Wolf, segretario ad interim del dipartimento per la Sicurezza Interna, Pechino ha "abusato dei visti studenteschi per sfruttare il mondo accademico americano". "Stiamo bloccando i visti per alcuni dottorandi e ricercatori cinesi legati alla strategia di fusione militare cinese per impedire loro di rubare e appropriarsi in altro modo di ricerche sensibili", ha indicato.